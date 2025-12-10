O Pleno avala por unanimidade o traspaso ao Sergas da Unidade Municipal de Drogodependencias
A decisión garante a incorporación do persoal sanitario da UMAD ao Servizo Galego de Saúde nas mesmas condicións e culmina un proceso aberto hai máis de tres décadas
O Pleno da corporación municipal, na súa sesión extraordinaria deste mércores, aprobou por unanimidade de todos os seus integrantes, o trapaso ao Servizo Galego de Saúde (Sergas) da Unidade Municipal Asistencial de Drogodependencias (UMAD).
Na súa intervención, a concelleira responsable da UMAD, Pilar Lueiro, comezou agradecendo a todo o persoal desta unidade polo seu “esforzo, dedicación, compromiso e por soster un servizo en moitas ocasións precarizado por falta de medios tanto persoais como materiais” e que fixeron, engadiu, “o posible para que os e as usuarias tivesen a mellor das atencións”.
Pilar Lueiro indicou que “hai xa ben anos que non se dubida que corresponde á Xunta asumir o servizo asistencial en materia de drogodependencias”, polo que “tampouco cabe dúbida ningunha de que se tiña que producir o traspaso das unidades asistenciais que veñen sostendo os concellos para integralas na rede pública do Sergas”.
Qué pasará co persoal?
A concelleira de Umad explicou que a Xunta elaborou e facilitou o borrador do decreto que formalizará a incorporación ao Sergas de todas as UAD municipais e indicou que o acordo adoptado no seo da comisión mixta, e que recolle tamén o borrador de decreto da Xunta, establece que se traspasará ao Sergas “todo o persoal fixo sanitario adscrito” ás Unidades Asistenciais de Drogodependencias. E tamén determina, engadiu, que no caso do persoal fixo non sanitario será obxecto de traspaso aquel que dedique a totalidade da súa xornada laboral a tarefas propias da unidade.
“Entendemos, por tanto, que se garante, tanto no acordo da comisión como no propio decreto, os dereitos do persoal obxecto de traspaso, que se incorporará ao Servizo Galego de Saúde nas condicións que teña acreditadas na data en que se efectivice. É dicir, o acordo garante que o persoal se transfire nas mesmas condicións que ten na actualidade”, explicou Pilar Lueiro, quen engadiu que, en todo caso, estas preocupacións foron trasladadas no seo da comisión negociadora.
En síntese, unha vez incorporado ao Sergas, o persoal terá a opción voluntaria de integrarse no réxime estatutario que rexe neste organismo ou manter o réxime económico e xurídico que ser derive da situación de orixe, garantino as retribucións anteriores se fosen maiores mediante un complemento persoal e transitorio.
Dous equipos
A UMAD de Santiago ten diferenciados dous equipos: o equipo asistencial e o equipo de prevención. A relación de postos de traballo que obrigadamente se teñen que traspasar inclúe todos os postos dedicados á unidade asistencial e exclúe os postos de prevención e da administración xeral.
Lueiro indicou que “non cabe a escolla individualizada previa sobre o seu traspaso. Tal como aclaran os documentos, debe traspasarse todo o persoal fixo sanitario adscrito ás unidades asistenciais”. Pilar Lueiro defendeu que hai máis de 30 anos que se vén reclamando á Xunta que asuma esta competencia, polo que apelou a que o pleno “aprobe o traspaso dun servizo que é competencia da Xunta, que excede das atribucións dunha Administración municipal e desde o que se viñan atendendo as persoas usuarias de 41 concellos”.
En canto ás dependencias, explicou que debido ao prazo tan estreito co que se desenvolveu esta cuestión, non permitiu completar o expediente de cesión de uso das instalacións onde se presta o servizo, polo que se fará unha adscrición provisional cuxos termos exactos non estarán aínda pechados. En todo caso, Pilar Lueiro explicitou que é vontade do goberno facilitarlle ao Sergas o tempo que precise para acomodar o servizo nas súas instalacións.
A concelleira de Umad incidiu que isto “non significa que vaiamos virarlle as costas ao grave problema social e sanitario das drogodependencias”. Pola parte do Concello, engadiu, “faremos todo o que estea na nosa man para que a colaboración continúe e se preste o mellor servizo posible á veciñanza compostelá”.