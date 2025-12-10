Leticia Rey trae a Santiago su espectáculo 'Danza Luz'

Leticia Rey, en una imagen de archivo Cedida

El Teatro Principal de Santiago de Compostela acogerá este viernes una nueva puesta en escena de Danza Luz, el proyecto con el que la artista Leticia Rey ha consolidado un lenguaje propio que une poesía, cuerpo, música y luz en una misma arquitectura sensorial. La actuación forma parte del ciclo Fiestra Aberta, la programación cultural impulsada por Compostela Cultura con motivo del período navideño, orientada a destacar la creación contemporánea gallega y abrir nuevas miradas sobre la escena actual.

La propuesta llega en un momento de crecimiento creativo para la artista, que continúa desarrollando una identidad escénica singular y profundamente física. Danza Luz, concebido como obra total, se despliega sobre el escenario como un tránsito entre sombra y claridad, una exploración en la que el cuerpo toma el relevo de la palabra y la luz actúa como hilo emocional que revela capas, silencios y matices.

Una experiencia que combina música, cuerpo y luz

La actuación permitirá revisitar la esencia de este proyecto, publicado exclusivamente en formato físico como gesto de reivindicación del tacto y del trabajo artesanal. Sobre el escenario, Rey expande ese universo íntimo mediante una puesta en escena en la que movimiento, escenografía y vestuario forman parte de una misma narración.

A lo largo del espectáculo, cada pieza se despliega como un pequeño rito: un espacio donde la vulnerabilidad se convierte en materia sonora y la intimidad se transforma en lenguaje visual. La artista invita al público a entrar en un universo que avanza con calma, delicadeza y verdad, reforzando la dimensión sensorial que caracteriza a Danza Luz.

Entradas gratuitas y horario

El concierto tendrá lugar este viernes 12 de diciembre, a las 20.30 horas, en el Teatro Principal. Las entradas son gratuitas y pueden retirarse a través de la web de Compostela Cultura o de manera presencial en Zona C, el Punto de Información Cultural del Concello.