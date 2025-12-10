La Catedral acoge este sábado su tradicional concierto de Navidad

Fotografía de archivo de la Catedral de Santiago Cedida

La Catedral de Santiago celebrará este sábado 13 de diciembre, a partir de las 21:00 horas, su tradicional concierto de Navidad, una cita musical ya consolidada en el calendario cultural compostelano. En esta edición, actuarán la Escolanía da Catedral y el Coro Cardenal Quiroga, que estarán acompañados por músicos del Centro Superior de Música de Galicia. El concierto contará con la participación de Adrián Regueiro, al órgano, y con la dirección musical de Sofía Rodríguez y Manuel Villar.

El programa incluye un recorrido por piezas propias del tiempo de Navidad, tanto repertorio tradicional europeo como obras con arreglos corales contemporáneos. Entre ellas figuran las composiciones Ave María, de Julio Domínguez; Veni, veni Emmanuel; Adeste fideles y The first Noel, entre otras composiciones clásicas de la liturgia navideña. También se interpretarán villancicos tradicionales de distintos países, como A Belén vinde pastores, de tradición gallega; Away in a Manger, procedente de Estados Unidos; o Tu scendi dalle stelle, de origen italiano. Según el programa oficial, el concierto alterna partes vocales y pasajes instrumentales.

La entrada es libre, y el acceso se realizará por la puerta de Praterías, hasta completar aforo. Desde la Catedral recuerdan que la capacidad del templo estará regulada por orden de llegada, dada la previsión de asistencia habitual a este concierto navideño.