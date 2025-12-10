Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Fran Fernández Davila gana el Premio Literario Camilo José Cela

El jurado reconoce 'A lingua dos ósos' por su complejidad temática, su estilo depurado y la fuerza de una voz literaria que mezcla realidad y lirismo

Eladio Lois
Eladio Lois
10/12/2025 12:48
Fran Fernández Davila
Fran Fernández Davila
Cedida
El escritor Fran Fernández Davila ha resultado ganador del XXXV Premio Literario Camilo José Cela de Narrativa con su obra A lingua dos ósos, seleccionada entre las 168 obras presentadas a esta edición del certamen convocado por el Concello de Padrón, según recoge la nota oficial difundida por la administración municipal.

El jurado destacó la complejidad temática, el estilo depurado y la fuerza de una voz literaria capaz de combinar la crudeza de una realidad distante pero universal con un lirismo que refleja los cambios sociopolíticos del momento. La decisión se dio a conocer este martes 9 de diciembre en el salón de plenos de la Casa Consistorial, en un acto presidido por el alcalde y responsable de Cultura, Anxo Arca.

Tras conocer el fallo, el autor expresó su satisfacción afirmando sentirse “inmensamente feliz y agradecido” por recibir un galardón que considera un honor dentro del panorama literario gallego. Subrayó también el valor del compromiso cultural del Concello de Padrón y la labor del jurado en la lectura y evaluación de su obra.

Fernández Davila, vigués de nacimiento e ingeniero industrial de profesión, cuenta con una amplia y premiada trayectoria en narrativa y poesía. Explicó que A lingua dos ósos tiene “un significado doble y muy especial”, pues surge de sus vivencias profesionales recientes en Serbia, donde compartió largas jornadas con compañeros de trabajo que dejaron una huella profunda en su vida personal y emocional.

El autor destacó que este reconocimiento supone “un impulso maravilloso para seguir escribiendo” sobre esos espacios de encuentro y sobre las experiencias que fue descubriendo a lo largo de su trayectoria fuera de Galicia.

