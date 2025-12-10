Familia Caamagno anuncia 'Disco comarcal', un novo LP que reivindica a memoria das discotecas da Galicia dos 80 e 90
O terceiro álbum do quinteto de Sigüeiro chegará a finais de xaneiro, precedido este venres polo sinxelo homónimo
Familia Caamagno publicará a finais de xaneiro o seu terceiro LP, titulado Disco comarcal, un traballo que abre a celebración polo 15º aniversario da banda sobre os escenarios. O quinteto de Sigüeiro presenta unha obra que continúa a mesturar pop, rock e unha ampla paleta de estilos, fiel ao seu carácter irreverente e crítico, e que nesta ocasión dirixe a mirada a un espazo emblemático da Galicia recente: as discotecas comarcais que dominaron a vida social das décadas dos 80 e 90 e que hoxe permanecen pechadas.
O disco chega despois dun período de madurez creativa consolidado polos seus directos, convertidos xa nunha marca da casa pola súa intensidade e polo seu espírito festivo. A banda reivindica con este lanzamento o seu lugar como unha das formacións de referencia do panorama pop-rock galego actual.
Un sinxelo para abrir territorio: 'Disco comarcal'
O primeiro adianto do álbum publicarase este venres 12 de decembro nas principais plataformas dixitais. Trátase do tema que lle dá nome ao LP, unha peza bailable, luminosa e chea de reminiscencias disco, inspirada no xénero popularizado polo mítico Studio 54. O lanzamento virá acompañado dun videoclip dirixido por David Silva, que reforza a estética nostálxica e irónica coa que o grupo aborda esta memoria cultural.
Baixo a aparencia festiva do tema agóchase unha reflexión sobre a ruína e a idealización do pasado, evocando o papel que xogaron aquelas salas como espazos de encontro, descubrimento musical e socialización para varias xeracións.