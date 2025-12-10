Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El trío compostelano Lumedoloop publicará su primer álbum en febrero

La banda formada por Jamas, Møu y DJ Mil publicará su álbum debut el 20 de febrero y adelantará este viernes 'Non Traio Un Laio', un tema contra la sumisión lingüística

Eladio Lois
Eladio Lois
10/12/2025 12:58
Lumedoloop (Møu, Jamas y Mil)
Lumedoloop (Møu, Jamas y Mil)
Bastian Rodríguez
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La escena urbana gallega se prepara para uno de los lanzamientos más esperados de la temporada. El trío compostelano Lumedoloop publicará su álbum debut, (Re)existencia, el próximo 20 de febrero, una obra concebida como un proyecto conceptual que trasciende el formato discográfico y se presenta como una auténtica filosofía de vida.

El grupo, integrado por Jamas, Møu y DJ Mil, reivindica en este trabajo la creación artística como espacio de resistencia, pensamiento crítico y celebración colectiva. La propuesta funciona como un mapa emocional para tiempos convulsos, una lectura que la propia formación define como una invitación a vivir con conciencia y firmeza.

Un álbum con mensajes claros

El título del trabajo juega con el verbo “existir” y el prefijo “Re”, activando tres dimensiones que sostienen su núcleo conceptual: la firmeza innegociable, la transformación continua y la presencia consciente. La música opera como un espacio de genuina expresión, donde la autenticidad se convierte en una forma de resistencia.

Hoxe manterse fiel a un mesmo é revolucionario. Non facemos música para encaixar, senón para respirar”, afirma Jamas, subrayando el compromiso del grupo con una creación honesta y alejada de imposiciones externas.

'Non Traio Un Laio': un adelanto combativo

Como anticipo del disco, Lumedoloop lanzará este viernes 19 de diciembre el tema Non Traio Un Laio, definido por la propia banda como su trabajo más contundente hasta la fecha. La pieza se posiciona abiertamente contra la sumisión lingüística y el desarraigo cultural, y defiende el empoderamiento del gallego como lengua de creación.

O trío compostelán Lumedoloop

Lumedoloop prende o hip hop galego co seu primeiro sinxelo 'Rico de Sabor'

Más información

Este nuevo lanzamiento continúa el camino iniciado con sus primeros avances, Rico de Sabor y Rap Cru, en los que el trío exploraba la dignidad vital, el renacimiento creativo y la construcción de identidad desde la música.

Tres referentes del hip hop gallego

Lumedoloop nace de la alianza entre tres voces imprescindibles del hip hop en Galicia. Jamas, MC principal, destaca por un estilo que combina contundencia y sensibilidad. Møu, responsable de la producción musical y también voz, ha marcado durante años la evolución del rap gallego con una identidad sonora propia, en continuo crecimiento. Ambos fundaron Dios Ke Te Crew, uno de los proyectos más influyentes del género.

A ellos se suma DJ Mil, referente del turntablism y figura clave en la definición del sonido del grupo. Sus cortes y selecciones aportan una narrativa sonora esencial, completando un triángulo creativo que convierte a Lumedoloop en uno de los proyectos más sólidos y prometedores del panorama actual.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El fotógrafo Xaime Cortizo presenta Xialma, su nuevo vino, y la exposición fotográfica 'Viaxe interior de Pedra, Auga e Viño'

Xaime Cortizo presenta Xialma y una exposición que reivindica la Ribeira Sacra como paisaje emocional
Eladio González Lois
Los firmantes del acuerdo posan en la Ciudad de la Cultura delante del pionero Mapa de Fontán, el primero realizado con criterios científicos modernos en España, un emblema del progreso ilustrado y de la identidad de Galicia

Clun y Leche Celta crean CoRural, el mayor grupo lácteo de Galicia
Eladio González Lois
Exterior de la tienda

Así es Geek Atmosphere, la nueva tienda 'friki' de As Cancelas
Eladio González Lois
Fotografía utilizada en el cartel promocional de la muestra

‘Picheleiras’: la Asociación do Traxe Galego exhibe en Santiago su historia
Eladio González Lois