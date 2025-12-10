El trío compostelano Lumedoloop publicará su primer álbum en febrero

Lumedoloop (Møu, Jamas y Mil) Bastian Rodríguez

La escena urbana gallega se prepara para uno de los lanzamientos más esperados de la temporada. El trío compostelano Lumedoloop publicará su álbum debut, (Re)existencia, el próximo 20 de febrero, una obra concebida como un proyecto conceptual que trasciende el formato discográfico y se presenta como una auténtica filosofía de vida.

El grupo, integrado por Jamas, Møu y DJ Mil, reivindica en este trabajo la creación artística como espacio de resistencia, pensamiento crítico y celebración colectiva. La propuesta funciona como un mapa emocional para tiempos convulsos, una lectura que la propia formación define como una invitación a vivir con conciencia y firmeza.

Un álbum con mensajes claros

El título del trabajo juega con el verbo “existir” y el prefijo “Re”, activando tres dimensiones que sostienen su núcleo conceptual: la firmeza innegociable, la transformación continua y la presencia consciente. La música opera como un espacio de genuina expresión, donde la autenticidad se convierte en una forma de resistencia.

“Hoxe manterse fiel a un mesmo é revolucionario. Non facemos música para encaixar, senón para respirar”, afirma Jamas, subrayando el compromiso del grupo con una creación honesta y alejada de imposiciones externas.

'Non Traio Un Laio': un adelanto combativo

Como anticipo del disco, Lumedoloop lanzará este viernes 19 de diciembre el tema Non Traio Un Laio, definido por la propia banda como su trabajo más contundente hasta la fecha. La pieza se posiciona abiertamente contra la sumisión lingüística y el desarraigo cultural, y defiende el empoderamiento del gallego como lengua de creación.

Este nuevo lanzamiento continúa el camino iniciado con sus primeros avances, Rico de Sabor y Rap Cru, en los que el trío exploraba la dignidad vital, el renacimiento creativo y la construcción de identidad desde la música.

Tres referentes del hip hop gallego

Lumedoloop nace de la alianza entre tres voces imprescindibles del hip hop en Galicia. Jamas, MC principal, destaca por un estilo que combina contundencia y sensibilidad. Møu, responsable de la producción musical y también voz, ha marcado durante años la evolución del rap gallego con una identidad sonora propia, en continuo crecimiento. Ambos fundaron Dios Ke Te Crew, uno de los proyectos más influyentes del género.

A ellos se suma DJ Mil, referente del turntablism y figura clave en la definición del sonido del grupo. Sus cortes y selecciones aportan una narrativa sonora esencial, completando un triángulo creativo que convierte a Lumedoloop en uno de los proyectos más sólidos y prometedores del panorama actual.