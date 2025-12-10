Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El pleno de Santiago vuelve a bloquear el pago de 1,3 millones en facturas

El PP dio un 'no' y las concejalas no adscritas se abstuvieron vetando así un expediente de 119 facturas de las que Viaqua acapara 26 por un valor de 992.000 euros

Agencias
10/12/2025 15:42
IMG 2303
La alcaldesa alerta del riesgo de impago a proveedores y el secretario municipal recuerda el deber de abonar las prestaciones realizadas
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El pleno de Santiago ha tumbado por segunda vez el pago de un expediente de 119 facturas municipales pendientes, entre las que se incluyen 26 pertenecientes a Viaqua, con los votos en contra del PP y la abstención de concejalas no adscritas, que han mantenido su sentido de voto respecto al mes de noviembre.

Este expediente, que el PP ha acusado de "gravísimas irregularidades", asciende a 1.358.975,85 euros y está conformado, en su mayoría, por facturas de menor entidad. Por ejemplo, 38 de ellas, que pertenecen a gastos sin contrato, no superan los 1.000 euros. Sobresalen las 26 facturas de Viaqua, todas por más de 20.000, cuyo importe suma un total de 992.395,30 euros.

De forma poco habitual, intervino a petición de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, el secretario municipal, que reafirmó el "deber" de la Administración local a retribuir las prestaciones contratadas realizadas de acuerdo con lo pactado. Según ha apuntado, este es un derecho que el proveedor podría ejercer judicialmente, como podría suceder en este caso.

"La aprobación de las facturas no implica convalidar el procedimiento con el que se concluyeron estas obligaciones", matizó después. Con todo, preguntado por el portavoz popular, Borja Verea, por si debe votar a favor o abstenerse, el secretario ha añadido que "no está obligado" a ello, ya que entra en la libertad política.

En el último momento antes de la votación y tras un receso de 10 minutos de este pleno extraordinario, Gonzalo Muíños, en representación de las concejalas no adscritas, ha solicitado la realización de un pleno extraordinario este sábado en el que se voten por separado las facturas de pequeños proveedores de las de Viaqua.

Así, las no adscritas, que renuncian al pago de dietas de esa jornada, se comprometen a desbloquear, de separarse los expedientes, el pago de las facturas a pequeños proveedores. "El pago sería abonado con la abstención de toda la oposición", aseguró Muíños en una intervención anterior, en la que aludía a este escenario.

Reproches a la oposición

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha recalcado que esta es una "cuestión administrativa" y no se trata de un "debate partidista ni ideológico", tras lo cual ha advertido de las "consecuencias" que podría suponer la no aprobación del pago. 

En el mismo sentido, el edil de Hacienda, Manuel César, ha censurado que la falta de un apoyo mayoritario derive en "perjuicios inncesarios" a empresas que "prestaron servicios o suministraron productos" al Ayuntamiento.

Igual que en la anterior votación, el Gobierno local solo ha contado con el apoyo del PSOE, cuya concejala Marta Abal ha afeado al resto de grupos de la oposición ejecutar un "bloqueo" de cara al pago: "Nunca se debe dar una bofetada al Gobierno en la cara de los proveedores".

"Nunca recuerdo que las facturas se dejaran de pagar", ha añadido la socialista, que, no obstante, ha pedido al ejecutivo de Sanmartín que practiquen "más el diálogo" y que "aseguren" las cuestiones antes de traerlas a consideración.

Críticas del PP y no adscritas

Por su parte, la concejala Rosario Ferreiro (PP) ha calificado este expediente como un "reflejo del incumplimiento del Ayuntamiento en la normativa de contratación". Así, ha apuntado que el cobro de la tasa de recogida de la basura, contemplado en las facturas correspondientes a Viaqua, se realizan por un "encargo verbal" y "sin cobertura contractual".

El líder del PP local, Borja Verea, ha tachado la sesión plenaria de "bochorno" y ha criticado que se vuelva a traer "sin los votos suficientes", lo que le afeó directamente a la alcaldesa: "Su irresponsabilidad parece no tener límites".

En representación de las no adscritas, Gonzalo Muíños ha afeado al Gobierno local hacer un "uso partidista" de las votaciones al no realizarlas de forma independiente. "No les compensaba que se debatieran cinco o seis puntos de facturas pendientes porque sería dejar a la vista sus miserias en gestión contable", ha afeado.

De esta forma, Muíños ha reprochado "usar" a autonómos y empresas municipales para "sus batallas con el PP". "Y, de paso, pillarnos a nosotros", ha añadido. Este concejal también ha cruzado acusaciones con Abal por la gestión del anterior Gobierno local, del que ambos formaban parte.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El plan especial del Camino Francés sale a información pública durante dos meses
Redacción
La presentación de la nueva edición tuvo lugar esta mañana en Raxoi

Santiago(é)Tapas vuelve en febrero con una nueva categoría vegetariana y cambios en su sistema de premios
Eladio González Lois
O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño

Sanidade alerta de un "impacto asistencial terrible" tras la suspensión de más de 12.000 consultas y 250 cirugías por la huelga
Agencias
pleno santiago

O Pleno avala por unanimidade o traspaso ao Sergas da Unidade Municipal de Drogodependencias
Redacción