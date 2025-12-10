Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El plan especial del Camino Francés sale a información pública durante dos meses

El nuevo documento incorpora modificaciones sustanciales tras un proceso de diálogo vecinal iniciado en 2023

Redacción
10/12/2025 23:09
El Plan especial de ordenación y rehabilitación del Camino Francés, impulsado por el Consorcio de Santiago, inicia esta semana un nuevo período de información pública de dos meses tras las numerosas objeciones planteadas al documento aprobado inicialmente en 2022. Los vecinos de Sabugueira presentaron entonces alrededor de 100 alegaciones, lo que llevó al actual Gobierno local a abrir un proceso de diálogo que se ha prolongado durante más de dos años por indicación de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

Un documento revisado para responder a las demandas vecinales

El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, presentó este miércoles, junto a la arquitecta del Consorcio Lourdes Pérez Castro, un texto con cambios significativos que afectan a elementos disconformes y a la altura de edificios catalogados. Estas modificaciones obligan a someter de nuevo el plan a exposición pública antes de su aprobación inicial por la junta de gobierno local.

El pleno de Santiago vuelve a bloquear el pago de 1,3 millones en facturas

El edil recordó que el Camino es un espacio de gran valor patrimonial, pero también un territorio habitado, por lo que el reto pasa por compatibilizar la protección con las necesidades de sus residentes.

Ajustes en alineaciones, alturas y energías renovables

Entre los ajustes introducidos destacan la revisión de alineaciones, líneas de edificación, parcelas catastrales y muros consolidados, adaptados “lo máximo posible” a la realidad. También se han flexibilizado las determinaciones sobre elementos disconformes, uno de los puntos de mayor controversia entre los vecinos.

En cuanto a los edificios catalogados, se permitirá aumentar hasta 50 centímetros su altura para facilitar una habitabilidad mayor. El documento también abre la puerta a la instalación de paneles solares y pequeñas estructuras eólicas, siguiendo un orden de preferencia orientado a proteger los elementos estratégicos del Camino.

