El ERE de Ence se cuela en un acto en Santiago y provoca un reproche público al director territorial

Imagen de archivo de una protesta de Ence EP

El conflicto por el expediente de regulación de empleo en la fábrica de Lourizán volvió a escena este martes en Santiago, donde los representantes del comité de empresa de Ence reprocharon públicamente al director territorial de la compañía en Galicia, Antonio Casal, la situación del proceso. El presidente del comité, Santiago Cerqueiro, definió ante los medios lo ocurrido como “un pequeño tirón de orejas”, en referencia al gesto de protesta realizado durante el acto.

El evento contaba también con la presencia de la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, ante quien los trabajadores exhibieron una pancarta contra la pérdida de empleo y a la que trasladaron, según explicaron, “que era bueno” que les atendiera en este momento de tensión. La plantilla insiste en que el procedimiento abierto por la empresa pone en riesgo 39 de los 282 puestos de trabajo de la factoría pontevedresa.

El colectivo será recibido en principio este lunes por el titular de Emprego, José González, dentro de la ronda de encuentros que ambas partes mantienen con la Administración autonómica. Para los trabajadores, este espacio de diálogo es clave en un proceso que avanza en paralelo a las negociaciones oficiales por el ERE entre el comité y la dirección de Ence.

Las conversaciones formales continuarán este jueves en Santiago, en un nuevo intento por acercar posiciones y modificar el alcance del ajuste laboral. En caso de no haber avances, el calendario ya fija dos nuevas reuniones en Ourense los próximos miércoles y jueves, en un tramo decisivo para el futuro del personal afectado.