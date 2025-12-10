Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El Ateneo de Santiago analiza este jueves el papel de Galicia en el Parlamento Europeo con Ana Miranda

La eurodiputada del BNG conversará sobre retos, oportunidades y representación gallega en la UE en un encuentro abierto al público

Eladio Lois
Eladio Lois
10/12/2025 13:14
Ana Miranda, en una foto de archivo
Ana Miranda, en una foto de archivo
Ateneo de Santiago
El Ateneo de Santiago celebrará este jueves 11 a las 18.00 horas una nueva sesión del Seminario Europa, un espacio de reflexión organizado en colaboración con la Asociación Federalista de Galicia. El encuentro tendrá lugar en el Salón de Actos Isaac Díaz Pardo, y contará con la participación de Ana Miranda, diputada del Parlamento Europeo por el BNG, que abordará la cuestión “¿Cómo es la voz gallega en Europa?”, según figura en el programa del acto

Fran Fernández Davila

Fran Fernández Davila gana el Premio Literario Camilo José Cela

La presentación correrá a cargo de Cristina Ares Castro-Conde, profesora de Política de la Unión Europea en la USC, quien introducirá un diálogo orientado a examinar el papel que Galicia desempeña dentro de las instituciones comunitarias y las oportunidades que se abren para un territorio con identidad política y cultural propia.

Una sesión para profundizar en la representación gallega

El encuentro buscará ofrecer una mirada actualizada sobre la defensa de los intereses gallegos en Bruselas, la situación de las lenguas minorizadas en el ámbito europeo y el funcionamiento interno del Parlamento Europeo. El formato permitirá una conversación directa con la eurodiputada, que aportará su experiencia acumulada durante más de dos décadas vinculada al trabajo institucional en la UE.

La sesión se plantea, además, como una oportunidad para acercar al público compostelano debates clave en materia de representación política, gobernanza europea y construcción de ciudadanía.

Trayectoria de Ana Miranda

Ana Miranda, licenciada en Derecho por la USC y especializada en Derecho europeo en las universidades de A Coruña y Louvain-la-Neuve, inició su camino en Bruselas a través de las becas Leonardo y del Consejo de la UE. Entre 1999 y 2004 trabajó como asistente del eurodiputado Camilo Nogueira, un periodo decisivo en su formación institucional.

Desde 2012 ha ejercido como eurodiputada en diferentes etapas, hasta su regreso al Parlamento en 2022 dentro de la coalición Ahora Repúblicas. Es autora de numerosos artículos sobre derechos humanos, migraciones, relaciones internacionales y temas europeos, y ha coordinado monográficos dedicados a la Galicia global.

