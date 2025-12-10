El Aeródromo Militar de Santiago celebra la patrona del Ejército del Aire

La delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, junto al director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, y el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, durante el acto Xunta

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, asistió este miércoles a la celebración de la festividad de Nuestra Señora de Loreto, patrona del Ejército del Aire y del Espacio, en un acto que tuvo lugar en el Aeródromo Militar de Santiago y que estuvo presidido por las autoridades militares de la base. La representante autonómica estuvo acompañada por el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, y por el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez.

Durante el evento, se puso en valor el trabajo que desarrollan diariamente las unidades del Ejército del Aire y del Espacio, comprometidas con la seguridad, la defensa y el servicio a la ciudadanía. En su intervención, Belén do Campo subrayó la importancia de la labor que estos profesionales realizan en Galicia, tanto en materia operativa, como en tareas de apoyo a la prevención y extinción de incendios forestales, así como en emergencias y otras acciones de colaboración institucional.

La delegada territorial trasladó su reconocimiento a todo el personal destinado en el aeródromo, agradeciendo “su espíritu de servicio, entrega y dedicación, que contribuyen a la protección y al bienestar de la sociedad gallega”. Asimismo, destacó la coordinación permanente entre la Administración autonómica y las Fuerzas Armadas en ámbitos como la seguridad ciudadana, la lucha contra el fuego y la gestión de emergencias.