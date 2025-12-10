Mi cuenta

Santiago de Compostela

David Fiuza regresa á Banda Municipal de Santiago como novo director

Impúxose a outros sete candidatos na convocatoria de xullo e volve ao posto que xa ocupou entre 2021 e 2024

Redacción
10/12/2025 10:31
David Fiuza
O músico de Vila de Cruces, con ampla traxectoria en bandas de Galicia e do Estado, suma agora un novo nomeamento ao fronte da Banda Municipal de Santiago
Concello de Santiago
David Fiuza Souto conta cunha ampla experiencia como director titular de banda de música a nivel municipal tanto no Concello de Santiago de Compostela, do que foi director titular da súa Banda Municipal cun contrato de alta dirección desde o ano 2021 ao ano 2024, como no Concello de Lugo, onde desempeñou o posto de director titular da Banda Municipal desde o ano 2021.

Así mesmo, exerceu de director titular doutras bandas de música como a Banda Unión Musical de Meaño (2007-2013), a Mallorca Saxophone Ensemble (2012-2017), a banda sinfónica do CIM “La Armónica” de Buñol (2014-2017), a Banda sinfónica da Federación Galega de Bandas (2016-2017), a Banda artística de Merza (2017-2019) e a Banda de Lalín (2019-2021).

Ata o de agora, o músico de Vila de Cruces era director titular da Gran Canaria Wind Orchestra (dende 2017), da Banda Sinfónica Galega (desde 2022), do Ensemble Galego de Saxofóns (dende 2025) e do Arundo Donax Ensemble (desde 2025). Posúe un amplo historial, a maiores, como director convidado de bandas de música (chegou a facer ata 40 concertos coa Banda Municipal da Coruña), de orquestra e de música de cámara.

En canto á súa formación académica, ten o título superior de música na especialidade de Dirección, o grado superior e profesional de clarinete e o grado superior “Bachelor” de dirección de banda. No que respecta á formación en dirección, ten 168 horas en dirección, 269 horas en dirección de bandas de música, 80 horas en dirección de banda e orquestra, 100 horas en dirección de grupos instrumentais, 50 horas en dirección e instrumentación de bandas de música e 60 horas en encontros de dirección orquestral. Foi docente en dirección de bandas e exerceu, entre outros postos, de profesor titular da Escola Galega de Dirección de Banda.

