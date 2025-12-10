Clun y Leche Celta crean CoRural, el mayor grupo lácteo de Galicia

Los firmantes del acuerdo posan delante del pionero Mapa de Fontán, el primero realizado con criterios científicos modernos en España, un emblema del progreso ilustrado y de la identidad de Galicia Cedida

Galicia se encamina hacia la creación del mayor grupo lácteo de su historia tras el acuerdo alcanzado por Clun y Leche Celta para constituir CoRural, Corporación Rural Láctea. La operación, pendiente todavía de la autorización de Competencia, supone la suma de la base cooperativa de Clun con la capacidad industrial y comercial de Leche Celta, en un proyecto diseñado para situar al ganadero en el centro del modelo y reforzar la primera potencia productora de leche de España. La sede social está prevista en Santiago de Compostela, reforzando así el peso de la ciudad en el sector lácteo.

Según las previsiones trasladadas por ambas entidades, la nueva compañía nacerá con 1.400 productores integrados, 800 personas empleadas, ocho plantas industriales y un volumen de negocio anual estimado en 600 millones de euros, además de marcas ampliamente reconocidas por el consumidor como Celta, Feiraco, Clesa, Únicla o La Vaquera.

CoRural busca dotar al sector de una estructura estable, eficiente y competitiva, fortaleciendo la capacidad de recogida y transformación, diversificando productos y ofreciendo una respuesta industrial ampliada ante las exigencias del mercado. El objetivo es proporcionar estabilidad económica a las ganaderías, aumentar la eficiencia y asegurar la capacidad de competir en la mayoría de las categorías lácteas.

Una unión basada en trayectorias complementarias

La alianza responde a la evolución natural de dos caminos paralelos: el de una cooperativa profundamente arraigada en el territorio, que ha sostenido durante décadas a buena parte del tejido ganadero gallego, y el de una industria que ha realizado importantes inversiones para modernizar la cadena de valor. CoRural nace justamente de esa suma: la vocación de servicio al territorio de Clun y la capacidad tecnológica y comercial de Leche Celta.

El nuevo grupo mantendrá los propósitos esenciales de ambas organizaciones: mejorar la competitividad de las ganaderías, fortalecer la cadena de valor y contribuir al desarrollo económico y social del sector lácteo en Galicia. El proyecto, subrayan desde ambas entidades, representa una oportunidad para ganar escala y futuro en un mercado cada vez más exigente.

Dirección

Una vez obtenidas las autorizaciones necesarias, la estructura directiva de CoRural estará encabezada por el presidente de Clun, José Ángel Blanco, que asumirá la presidencia de la nueva entidad. El director general de Leche Celta, Javier Bretón, y el director general de Clun, Juan Gallástegui, ejercerán como consejeros delegados.

De derecha a izquierda: Juan Gallástegui (director general de Clun); José Marqués (presidente de Leche Celta); José Ángel Blanco (presidente de Clun); Javier Bretón (director general de Leche Celta) Cedida

Desde Clun, Juan Gallástegui destacó que “CoRural da respuesta a la demanda histórica del sector de crear un gran grupo lácteo en Galicia, y siempre sobre la base de una cooperativa fuerte, al igual que sucede en los grandes grupos lácteos europeos. Esta es una oportunidad que estaba esperando el campo gallego, disponer de una industria moderna, fuerte y referente”.

Por su parte, Javier Bretón subrayó que “juntos, seremos más grandes y eficientes. Queremos optimizar los procesos de producción y diversificar productos. Estaremos mejor posicionados en el mercado y en mejor situación para afrontar los cambios de ciclo en el sector. CoRural es una suma de fuerzas del campo y de la industria para satisfacer la demanda de nuestros clientes y consumidores”.