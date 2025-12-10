Así será la Navidad en As Cancelas | Programación completa

Imagen del encendido de las luces de Navidad en el centro comercial Cedida

As Cancelas inaugura la Navidad con una programación que se extenderá desde el 12 hasta el 30 de diciembre, convertida en una de las propuestas culturales y familiares más completas de Santiago de Compostela. La campaña, que ofrece actividades gratuitas en distintos espacios del centro comercial, busca crear un ambiente festivo apto para todas las edades, tal y como recoge la nota difundida por la organización

Los establecimientos del centro comercial abrirán también todos los domingos hasta el 11 de enero, manteniendo su horario habitual y facilitando así las compras navideñas.

Programación

La actividad comenzará este viernes 12 de diciembre, a las 19.00 horas, con el cuentacuentos O Apalpador e a Nena sen medo, de A Xanela do Maxín. Será la primera propuesta de un calendario que combina literatura oral, música y espectáculos escénicos.

El sábado 13 será una jornada marcada por la música y la magia. A las 13.00 horas llegará Kike Sax Christmas, mientras que por la tarde el mago Jorge Lorenzo ofrecerá el espectáculo Momentos mágicos en Navidad a las 19.00 horas.

La programación se intensificará el viernes 19 de diciembre, cuando el escenario acogerá el Festival de Navidad de la Escuela Balance a las 18.00 horas. A continuación tendrá lugar el Festival Pasito de Baile a las 19.00 horas y cerrará la tarde el Coro O Noso Son, que actuará a las 20.00 horas.

El sábado 20 comenzará con un concierto de piano de Javier Varela a las 13.00 horas, al que seguirá el Festival de Navidad AVD 173 a las 18.00 horas. La jornada culminará a las 20.00 horas con la llegada de Papá Noel, uno de los momentos más esperados de la campaña.

Javier Varela Alvaro Novo

El domingo 21, a partir de las 12.00 horas, el aparcamiento exterior acogerá la Carrera de Papá Noel, y durante la jornada se ofrecerá un nuevo concierto de piano a las 13.00 horas y el cuentacuentos en inglés Christmas Storytelling a las 19.00 horas.

La semana continuará el lunes 22, con el concierto de piano a las 13.00 horas y la representación de El Apalpador contra el ladrón de juguetes a las 19.00 horas. El martes 23 comenzará con un concierto de Aixa Romay y un brindis navideño con La Fabulosa a las 13.00 horas, seguido por la Gala de Navidad de Gym Viravolta a las 18.00 horas y por el concierto infantil A Cantar Villancicos a las 19.00 horas.

Entre el 21 y el 23 de diciembre, Papá Noel regresará al centro comercial de 16.00 a 18.00 horas, ofreciendo a los más pequeños la posibilidad de entregar sus cartas.

El viernes 26, la actividad continuará con el cuentacuentos Contos de Nadal, a cargo de Cris de Caldas, a las 19.00 horas, seguido por la actuación del Coro Monte do Gozo a las 20.00 horas. El sábado 27, Samuel Moreno presentará La magia de la Navidad a las 19.00 horas, y el domingo 28 será el turno de Inocente Inocente, protagonizado por el payaso Popin, también a las 19.00 horas.

La recta final de la programación llegará el lunes 29, con la Fiesta Pre Fin de Año de la Orquesta Olympus, que ofrecerá un concierto gratuito a las 19.00 horas y se perfila como uno de los eventos más destacados de la campaña. El martes 30, a la misma hora, el espectáculo The Polar Express Magic, con Charly Braun, pondrá el broche final a un mes cargado de propuestas festivas.