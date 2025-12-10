Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Así es Geek Atmosphere, la nueva tienda 'friki' de As Cancelas

El establecimiento ofrece merchandising oficial de franquicias como Harry Potter, Star Wars, Marvel o Dragon Ball, con una amplia selección para coleccionistas y aficionados

Eladio Lois
Eladio Lois
10/12/2025 13:28
Exterior de la tienda
Exterior de la tienda
As Cancelas
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El centro comercial As Cancelas incorpora a su oferta una nueva tienda especializada en cultura pop y coleccionismo. Geek Atmosphere acaba de abrir sus puertas, convirtiéndose en un punto de referencia para quienes buscan merchandising oficial de sus sagas y personajes favoritos. La marca, ya reconocida en el sector por su catálogo amplio y actualizado, apuesta ahora por Santiago de Compostela para seguir creciendo.

Imagen del encendido de las luces de Navidad en el centro comercial

Así será la Navidad en As Cancelas | Programación completa

Más información

El establecimiento llega con una propuesta pensada tanto para coleccionistas como para amantes del cine, las series, la animación japonesa o el cómic. La tienda reúne artículos de franquicias icónicas como Harry Potter, Star Wars, Marvel, Dragon Ball y muchas otras que forman parte del imaginario global de la cultura contemporánea.

Una oferta orientada al público más especializado

En su apertura, Geek Atmosphere presenta una selección especialmente cuidada que incluye figuras de colección, Funko POP, ropa tematizada, accesorios, artículos decorativos y una variedad notable de productos con licencia oficial. La tienda busca atender tanto al público general como a quienes desean piezas singulares, ediciones limitadas o productos exclusivos.

Figura de Roronoa Zoro, del manga 'One Piece'
Figura de Roronoa Zoro, del manga 'One Piece'
As Cancelas

La llegada de este nuevo espacio refuerza la presencia de propuestas orientadas al ocio juvenil y adulto dentro del centro comercial, ampliando un abanico de opciones que complementa la oferta de moda, restauración y entretenimiento.

Con su desembarco en As Cancelas, Geek Atmosphere aspira a convertirse en un lugar de referencia para quienes disfrutan del universo geek. La tienda ofrece un entorno pensado para descubrir novedades, explorar objetos de culto y acceder a merchandising que, hasta ahora, era más difícil encontrar en la ciudad.

El centro comercial continúa así su estrategia de incorporar marcas especializadas capaces de atraer a nuevos públicos y de diversificar su oferta interior.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El fotógrafo Xaime Cortizo presenta Xialma, su nuevo vino, y la exposición fotográfica 'Viaxe interior de Pedra, Auga e Viño'

Xaime Cortizo presenta Xialma y una exposición que reivindica la Ribeira Sacra como paisaje emocional
Eladio González Lois
Los firmantes del acuerdo posan en la Ciudad de la Cultura delante del pionero Mapa de Fontán, el primero realizado con criterios científicos modernos en España, un emblema del progreso ilustrado y de la identidad de Galicia

Clun y Leche Celta crean CoRural, el mayor grupo lácteo de Galicia
Eladio González Lois
Fotografía utilizada en el cartel promocional de la muestra

‘Picheleiras’: la Asociación do Traxe Galego exhibe en Santiago su historia
Eladio González Lois
Ana Miranda, en una foto de archivo

El Ateneo de Santiago analiza este jueves el papel de Galicia en el Parlamento Europeo con Ana Miranda
Eladio González Lois