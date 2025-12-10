Así es Geek Atmosphere, la nueva tienda 'friki' de As Cancelas

Exterior de la tienda As Cancelas

El centro comercial As Cancelas incorpora a su oferta una nueva tienda especializada en cultura pop y coleccionismo. Geek Atmosphere acaba de abrir sus puertas, convirtiéndose en un punto de referencia para quienes buscan merchandising oficial de sus sagas y personajes favoritos. La marca, ya reconocida en el sector por su catálogo amplio y actualizado, apuesta ahora por Santiago de Compostela para seguir creciendo.

El establecimiento llega con una propuesta pensada tanto para coleccionistas como para amantes del cine, las series, la animación japonesa o el cómic. La tienda reúne artículos de franquicias icónicas como Harry Potter, Star Wars, Marvel, Dragon Ball y muchas otras que forman parte del imaginario global de la cultura contemporánea.

Una oferta orientada al público más especializado

En su apertura, Geek Atmosphere presenta una selección especialmente cuidada que incluye figuras de colección, Funko POP, ropa tematizada, accesorios, artículos decorativos y una variedad notable de productos con licencia oficial. La tienda busca atender tanto al público general como a quienes desean piezas singulares, ediciones limitadas o productos exclusivos.

La llegada de este nuevo espacio refuerza la presencia de propuestas orientadas al ocio juvenil y adulto dentro del centro comercial, ampliando un abanico de opciones que complementa la oferta de moda, restauración y entretenimiento.

Con su desembarco en As Cancelas, Geek Atmosphere aspira a convertirse en un lugar de referencia para quienes disfrutan del universo geek. La tienda ofrece un entorno pensado para descubrir novedades, explorar objetos de culto y acceder a merchandising que, hasta ahora, era más difícil encontrar en la ciudad.

El centro comercial continúa así su estrategia de incorporar marcas especializadas capaces de atraer a nuevos públicos y de diversificar su oferta interior.