Allegue defiende en Santiago la AP-9 libre de peaje

Los titulares de Infraestructuras de Galicia, Asturias y Castilla y León, y representantes de otras entidades implicadas reunidos en Santiago

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, defendió este martes en Santiago la necesidad de liberar la AP-9 de peajes como un “elemento integrador y clave para la competitividad” del Noroeste peninsular, tras el reciente dictamen de la Comisión Europea sobre las prórrogas de la concesión. Según la conselleira, el rescate de la autopista no responde solo a intereses gallegos, sino a un planteamiento que beneficiaría al conjunto del Noroeste y al modelo territorial del país.

Allegue participó, junto a sus homólogos de Asturias y Castilla y León, en un encuentro convocado por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), en el que los tres territorios escenificaron una frente común para exigir al Gobierno central el rescate de las autopistas y la liberalización de los peajes de la AP-9 y la AP-66.

La titular de Infraestructuras de la Xunta subrayó que Galicia está cumpliendo su parte, con una planificación “de rigor y responsabilidad” y con un presupuesto de 263 millones de euros previsto para 2026 en materia de infraestructuras, mientras denuncia las “deudas pendientes” del Estado con la comunidad en este ámbito.

Alianza del Noroeste y exigencia al Gobierno central

Durante su intervención, Allegue señaló que el Noroeste “tiene un potencial enorme” y que las tres comunidades no permitirán que se ponga “en riesgo el crecimiento” de sus territorios. Por ello, reivindicó un tratamiento equilibrado por parte del Estado, recordando que en otras zonas de España se están revirtiendo autopistas de peaje y que, en el caso gallego, el Gobierno central mantiene bloqueada desde hace 16 años la transferencia de la AP-9, con 45 intentos sin éxito en el Congreso.

La conselleira también criticó la ausencia de respuesta a las ocho peticiones de reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para abordar la gestión de la autopista y el posible rescate, y lamentó el silencio del Gobierno central ante el estudio elaborado por la Xunta sobre el coste del rescate, que cifra en 2.356 millones de euros la operación, una cantidad equivalente al coste de las bonificaciones actuales hasta el final de la concesión.

Allegue advirtió además de que, si el Gobierno central no traslada antes de que finalice el año el contenido del expediente completo del dictamen de la Comisión Europea, la Xunta “valorará todas las opciones previstas legalmente” para garantizar que se cumpla esta obligación. A su juicio, el actual escenario abre una oportunidad para proceder al rescate y eliminación de los peajes, una solución que la Xunta considera “la única posible”.