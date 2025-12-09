Mi cuenta

Un libro “biografía” Santiago y Roma a lo largo de los Años Santos y reivindica el papel histórico de la capital gallega

La obra del IEGPS analiza cómo los jubileos transformaron ambas ciudades desde la Edad Media

Redacción
09/12/2025 23:14
La sede del IEGPS acogió la presentación del libro que compara las transformaciones de ambas ciudades jubilares
El Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS) presentó este martes en Santiago ‘Años Santos en Roma y Santiago de Compostela desde la Edad Media’, una obra que aborda la evolución histórica y urbana de ambas ciudades a través de los jubileos y que su autor, Antón M. Pazos, define como “dos pequeñas biografías” en paralelo.

En su intervención, Pazos —científico vinculado ad honórem al Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) en Galicia— explicó que entre ambas urbes existe una relación de “imitación-superación”, marcada por el deseo de Compostela de situarse como referencia espiritual en Occidente. Según afirmó, Santiago y Roma acaban de algún modo “compitiendo” por protagonismo en la Cristiandad.

El autor llegó a bromear con que “Santiago es una ciudad claramente ganadora”, al considerar que su atractivo se mantiene intacto para visitantes y peregrinos. “La gente que conozco se divide en dos grupos: los que han estado en Santiago y los que todavía quieren conocerla”, señaló durante la presentación.

El espejo de Roma en la construcción de Compostela

Pazos reconoció, no obstante, que esa aparente superioridad se apoya en un espejismo histórico: “Santiago se mira en el espejo de Roma y quiere, de alguna manera, imitarla”, matizó. Esa hipótesis guió el planteamiento de la obra, en la que varios especialistas analizan las relaciones entre ambas ciudades y el papel que los Años Santos desempeñaron en su desarrollo.

El libro detalla cómo los jubileos generaron transformaciones urbanas, obras públicas y encargos artísticos de gran relevancia en ambos territorios. “En esos Años Santos ha habido nuevas calles, nuevos acueductos, nuevas iglesias, multitud de obras de arte que se hicieron precisamente para el Año Santo…”, ejemplificó el investigador.

Un proyecto nacido en el IEGPS

La presentación contó también con las intervenciones del director del IEGPS, Pablo Otero Piñeyro Maseda, la vicedirectora, Amparo Rubio Martínez, y el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, que destacaron el valor de la obra para comprender la construcción identitaria de Santiago y su proyección internacional a lo largo de los siglos.

El resultado, según subrayaron, es un estudio que reafirma la relevancia histórica de Compostela, su diálogo permanente con Roma y el impacto que los Años Santos han tenido en la configuración cultural y urbanística de las dos ciudades.

