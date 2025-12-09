Un centenar de académicos chinos y españoles debaten sobre IA en el foro 'Innovar para transformar'

Público asistente al foro Cedida

El Auditorio del Museo das Peregrinacións de Santiago acogió el IV Foro Académico “Innovar para Transformar”, un encuentro que reunió a un centenar de académicos y estudiantes de China y España para debatir sobre los desafíos y oportunidades de la transformación tecnológica, urbana y cultural. La cita estuvo organizada por la Unión de Estudiantes e Investigadores Chinos en España, la Embajada de la República Popular China, la Asociación de los Chinos en Galicia, la Asociación de Chinos Universitarios en Galicia y Vigo y la Xunta de Galicia.

A lo largo de la jornada, las distintas mesas de debate permitieron explorar temas como inteligencia artificial, urbanismo y sostenibilidad, protección del patrimonio cultural o innovación tecnológica, configurando un espacio de diálogo interdisciplinar entre ambas comunidades académicas.

Apertura institucional y cooperación universitaria

La ceremonia inaugural contó con las intervenciones de José Antonio Constenla, coordinador académico del Foro; Han Yu, presidente de la Unión de Estudiantes e Investigadores Chinos en España y Galicia; Carmen Cotelo, directora de la Axencia Galega de Innovación; Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia; Antonio López, rector de la USC; y Xun Qu, ministro consejero de la Embajada de China en España.

En su intervención, el rector Antonio López destacó los retos del cambio tecnológico para el sistema educativo y expresó su deseo de “profundizar la cooperación con las universidades chinas en investigación científica y formación doctoral”, valorando los avances de China en educación superior.

Por su parte, Xun Qu subrayó que el Foro se ha consolidado como una plataforma clave para el diálogo entre la juventud china y española, esencial —dijo— para fortalecer la cooperación bilateral en cultura, ciencia, tecnología y educación.

Inteligencia artificial, urbanismo y educación innovadora

Tras la apertura, el profesor Jinjing Xu, director del Instituto Confucio de la Universidad de Salamanca, ofreció la conferencia inaugural sobre las “Inscripciones en Huesos Oráculo e Historia de la Dinastía Shang”.

A continuación, una mesa redonda titulada “Tecnología e inteligencia artificial: motor del cambio en el siglo XXI” reunió al ex rector de la USC y director del CITIUS, Senén Barro; Yuan Gao, de The London School of Economics; y Miguel Abel, catedrático de Derecho Penal de la USC.

El consejero de Educación de la Embajada China en España, Yongfeng Hou, impartió la conferencia “Innovación Educativa y Cooperación Global”, destacando el compromiso del país asiático con la incorporación de la educación en innovación y emprendimiento para impulsar el desarrollo nacional.

Otra mesa redonda, “Urbanismo inteligente y sostenible”, contó con la participación del concejal compostelano José Antonio Constenla y los arquitectos Natalia Alvaredo y Ángel Panero, quienes analizaron los desafíos actuales en planificación urbana, gobernanza pública y protección del patrimonio.

Instituciones gallegas y jóvenes investigadores

La sesión “Iniciativas de Innovación” dio voz a representantes del ecosistema investigador gallego: CESGA, CITIUS y la gestora de fondos Noso Capital, que presentaron sus principales líneas de trabajo y transferencia de conocimiento.

Por la tarde se celebró el Foro de Jóvenes Académicos, en el que se expusieron 15 proyectos seleccionados en universidades de Vigo, Alcalá, Granada, Shanghái, Carlos III, Autónoma de Madrid, Sichuan, Politècnica de Catalunya, Salamanca, Pompeu Fabra y Sevilla. Las investigaciones abordaron campos como la interpretación médica chino-occidental, la bibliografía comparada, las políticas lingüísticas, la conducción autónoma, la moda ecológica o la traducción automática, entre otros.

El éxito de participación confirma la consolidación del Foro como un espacio de referencia para el intercambio académico internacional y la cooperación científica entre China y España.