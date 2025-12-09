Santiago homenajea a Concha Castroviejo con tres recorridos literarios por su legado

Los itinerarios, gratuitos y con plazas limitadas, se celebrarán los días 10, 12 y 13 de diciembre Concello de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha anunciado que se celebrarán tres recorridos literarios sobre la periodista y escritora compostelana Concha Castroviejo. El primero de ellos, se celebrará este miércoles a las 18.30 horas y saldrá desde la Praza de Conxo Terrabia con llegada a la Casa Europa, en Vista Alegre.

Tal y como ha subrayado la mandataria local en una rueda de prensa es una iniciativa "muy importante" para divulgar una persona compostelana, que es una "mujer atrevida, adelantada a su tiempo y que tuvo que combatir muchos prejuicios y estereotipos".

En concreto, los recorridos se celebrarán este miércoles, día 10 de diciembre, a las 18.30 horas, día que coincide con los 30 años del fallecimiento de la autora; el viernes 12, a las 18.30 horas; y el sábado 13, a las 12.00 horas. La actividad será gratuita y contará con 30 plazas por sesión, con previa inscripción y una duración de hora y media.

"Santiago es una ciudad literaria por excelencia, siempre lo decimos, así que es muy bueno que podamos aprovechar este momento para conocer una figura que injustamente está olvidada, como persona referente para muchas mujeres de hoy, del mundo del periodismo y de la escritura", remarcó.

Así, la sesión de mañana contará con la sobrina de la escritora, Nanina Santos, y en la totalidad de los recorridos participará también la periodista Marga Tojo que leerá fragmentos de la obra de Castroviejo y otros propios elaborados para la ocasión.

Aunque la actividad está destinada a público adulto, habrá acciones para todos los públicos, como una yincana sobre la vida de Concha por el Casco Histórico a través de un libro que se llama 'El Jardín de las Siete Puertas'. El juego tendrá una versión online para descubrir diferentes aspectos de la vida de la homenajeada.