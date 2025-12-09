Santiago acoge la presentación de 'La plástica narración', el nuevo libro dedicado a la obra pictórica de Víctor López-Rúa

El catedrático José Mª Paz Gago, autor del volumen dedicado a la obra pictórica de Víctor López-Rúa Cedida

Santiago de Compostela acogerá este viernes la presentación de La plástica narración. La obra pictórica de Víctor López-Rúa, un volumen que Ézaro Ediciones publica como su primer libro de artista y que ofrece una amplia retrospectiva del creador coruñés, considerado uno de los pintores más valorados del panorama contemporáneo. La obra, a cargo del catedrático de Literatura Comparada de la Universidade da Coruña, José Mª Paz Gago, reúne cerca de un centenar de piezas que permiten recorrer la evolución del artista desde sus inicios en los años 90 hasta la actualidad.

El estudio propone una lectura minuciosa de la trayectoria de López-Rúa y pone de relieve la influencia de maestros como Rembrandt, Velázquez, Vermeer o Balthus, referencias que atraviesan de forma constante su imaginario visual. La publicación, estructurada por décadas, ofrece así una panorámica completa de una obra que combina tradición, técnica y una marcada sensibilidad narrativa.

Una mirada crítica sustentada en tres pilares

Paz Gago articula su análisis en torno a tres elementos que, a su juicio, sostienen la poética de López-Rúa: un dominio excepcional del dibujo, una reflexión teórica profunda y una indagación constante en la Historia del Arte. El autor destaca además la naturaleza híbrida del trabajo del pintor, al afirmar que “la obra de Víctor López-Rúa pertenece a un arte transversal que bauticé hace años con el nombre de Visualitura, que conjuga a la perfección el arte plástico y la narrativa verbal, la fotografía o el cine. Todo un compendio de expresiones visuales que se empeñan con insólita eficacia en contarnos una historia”.

Esta aproximación convierte el volumen en una herramienta de lectura y comprensión de un creador cuya obra transita entre lenguajes y establece puentes entre disciplinas, sin renunciar nunca a un relato visual propio y reconocible.