Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Santiago acoge hoy la presentación de Xialma, el nuevo vino de autor del fotógrafo Xaime Cortizo

Vide, vide! celebra hoy una cita que combina cultura enológica y arte 

Eladio Lois
Eladio Lois
09/12/2025 13:36
El fotógrafo Xaime Cortizo presenta Xialma, su nuevo vino, y la exposición fotográfica 'Viaxe interior de Pedra, Auga e Viño'
El fotógrafo Xaime Cortizo presenta Xialma, su nuevo vino, y la exposición fotográfica 'Viaxe interior de Pedra, Auga e Viño'
Cedida
El espacio enocultural Vide Vide! celebra este martes, a partir de las 20.30 horas, una velada que combina arte, territorio y vino con la presentación oficial de Xialma, el nuevo vino de autor del fotógrafo y viticultor Xaime Cortizo. La cita incluye también la inauguración de la exposición Viaxe interior de Pedra, Auga e Viño, una serie fotográfica que dialoga directamente con el paisaje, la memoria y la esencia da Ribeira Sacra del Miño, donde se elabora este proyecto enológico .

Foto de familia do persoal do IG que asistiu ao encontro ECO

O encontro ECOS consolida ao Instituto da Lingua Galega como espazo de reflexión, avaliación e impulso estratéxico

Más información

La jornada arrancará con una visita guiada a la exposición, en la que Cortizo explicará al público el proceso creativo, la conexión emocional entre Compostela y la Ribeira Sacra y la inspiración que dio lugar a la colección de imágenes.

Cata comentada y maridaje con producto local

Tras el recorrido por la muestra, tendrá lugar la presentación y cata comentada de Xialma, guiada por el propio autor y por el enólogo Roberto Regal, que desgranarán los detalles de la vendimia, la elaboración y la filosofía que define este vino de autor.

Terraza de El Dieciocho

Abre en Santiago El dieciocho, el nuevo mercado gastronómico de Área Central

Más información

A continuación, los asistentes podrán disfrutar de un maridaje con productos locales, concebido como celebración del territorio y de la cultura gastronómica galega. La velada culminará con un brindis colectivo en homenaje a los vinos gallegos, a Santiago, a la Ribeira Sacra y a la tradición vitivinícola que inspira el proyecto.

Venta exclusiva y obra firmada

El público tendrá la oportunidad de adquirir en exclusiva las primeras botellas de Xialma. Las primeras personas en facerse con el viño recibirán, además, una fotografía firmada por Xaime Cortizo, mientras que el resto de las obras estarán disponibles para su compra en la sala.

La entrada al evento es libre hasta completar aforo, en una cita que pretende consolidarse como punto de encuentro entre la creación artística y la producción vinícola contemporánea.

