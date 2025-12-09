Santiago acoge hoy la presentación de Xialma, el nuevo vino de autor del fotógrafo Xaime Cortizo

El fotógrafo Xaime Cortizo presenta Xialma, su nuevo vino, y la exposición fotográfica 'Viaxe interior de Pedra, Auga e Viño' Cedida

El espacio enocultural Vide Vide! celebra este martes, a partir de las 20.30 horas, una velada que combina arte, territorio y vino con la presentación oficial de Xialma, el nuevo vino de autor del fotógrafo y viticultor Xaime Cortizo. La cita incluye también la inauguración de la exposición Viaxe interior de Pedra, Auga e Viño, una serie fotográfica que dialoga directamente con el paisaje, la memoria y la esencia da Ribeira Sacra del Miño, donde se elabora este proyecto enológico .

La jornada arrancará con una visita guiada a la exposición, en la que Cortizo explicará al público el proceso creativo, la conexión emocional entre Compostela y la Ribeira Sacra y la inspiración que dio lugar a la colección de imágenes.

Cata comentada y maridaje con producto local

Tras el recorrido por la muestra, tendrá lugar la presentación y cata comentada de Xialma, guiada por el propio autor y por el enólogo Roberto Regal, que desgranarán los detalles de la vendimia, la elaboración y la filosofía que define este vino de autor.

A continuación, los asistentes podrán disfrutar de un maridaje con productos locales, concebido como celebración del territorio y de la cultura gastronómica galega. La velada culminará con un brindis colectivo en homenaje a los vinos gallegos, a Santiago, a la Ribeira Sacra y a la tradición vitivinícola que inspira el proyecto.

Venta exclusiva y obra firmada

El público tendrá la oportunidad de adquirir en exclusiva las primeras botellas de Xialma. Las primeras personas en facerse con el viño recibirán, además, una fotografía firmada por Xaime Cortizo, mientras que el resto de las obras estarán disponibles para su compra en la sala.

La entrada al evento es libre hasta completar aforo, en una cita que pretende consolidarse como punto de encuentro entre la creación artística y la producción vinícola contemporánea.