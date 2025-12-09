O encontro ECOS consolida ao Instituto da Lingua Galega como espazo de reflexión, avaliación e impulso estratéxico
A comunidade investigadora do ILG presentou os principais resultados de 2025 e debatiu sobre os retos de futuro da lingüística galega
O Instituto da Lingua Galega (ILG) celebrou este martes no Paraninfo da Universidade de Santiago a primeira edición do encontro anual ECOS, unha cita que nace co obxectivo de reforzar a cohesión interna do centro, divulgar o seu traballo á sociedade e abrir un espazo estable para reflexionar sobre o presente e o futuro da investigación en lingua galega.
Baixo o lema “Coñecemento que resoa”, o evento reuniu arredor de 80 persoas da comunidade académica. A directora do Instituto, Elisa Fernández Rei, destacou que a xornada busca que "todas e todos nos sintamos parte deste proxecto común que busca impulsar a investigación lingüística e cultural arredor do galego".
Resultados dun ano de intensa actividade investigadora
Os datos presentados amosan a dimensión e o dinamismo do ILG: máis dun cento de publicacións científicas, 5 proxectos competitivos, 7 convenios e subvencións vixentes, 4 teses defendidas e 23 en elaboración, ademais de 25 actividades organizadas e 11 visitas de investigación. Un volume que sitúa o centro como referente na promoción, estudo e divulgación da lingua galega.
A secretaria do ILG, María Álvarez de la Granja, puxo en valor que modernidade, colaboración e compromiso son os conceptos que mellor retratan o presente do Instituto. Destacou dous proxectos recentes da convocatoria Xeración do Coñecemento, representativos das grandes liñas científicas do ILG: o Toponomásticon Hispániae, coordinado por Ana Boullón e con 60 investigadoras e investigadores de toda España, e Ideoloxías lingüísticas sobre o galego e autoconstrución da identidade, dirixido por Carme Silva e Xosé Luís Regueira.
Tamén se salientou o papel do ILG como coordinador, xunto ao CiTIUS, do nodo galego CLARIAH-GAL; a publicación do Manual of Galician Linguistics na editorial Degruyter; o número especial da revista Languages sobre novos avances en lingüística galega; ou a continuidade dos cursos Galego sen fronteiras, xa na súa 25ª edición.
Proxectos estratéxicos e liñas de futuro
Na mesma xornada, Xulio Sousa e Francisco Dubert expuxeron os progresos de dous proxectos centrais do ILG: o Atlas Lingüístico Galego e o Proxecto Nós, orientado á incorporación do galego ás tecnoloxías da linguaxe e á intelixencia artificial. Pola súa banda, Reis Rodríguez presentou o traballo da Comisión de Xénero e Igualdade, que impulsa accións para garantir a equidade no ámbito investigador.
Unha mesa redonda moderada por Xosé Luís Regueira reuniu a representantes da USC, de empresas tecnolóxicas e do sector da normalización lingüística para analizar as estratexias de transferencia de coñecemento, un dos retos prioritarios na nova etapa do Instituto. Participaron José Luis Villaverde Acuña, Pilar García Mouton, María del Carmen López Pérez e Mónica Fernández Valencia.
O encontro rematou coa proxección dun vídeo institucional e cunha intervención especial titulada Que é o ILG para ti?, na que Francisco Fernández Rei, catedrático de Filoloxía Románica e membro do Instituto desde 1974, compartiu unha reflexión persoal sobre o papel que o ILG desempeñou na súa traxectoria e na historia recente da investigación lingüística galega.
O éxito desta primeira edición confirma que ECOS se consolida como un espazo estable de encontro, avaliación e proxección, chamado a reforzar o papel do ILG como institución clave na defensa, estudo e promoción da lingua galega.