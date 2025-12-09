Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O encontro ECOS consolida ao Instituto da Lingua Galega como espazo de reflexión, avaliación e impulso estratéxico

A comunidade investigadora do ILG presentou os principais resultados de 2025 e debatiu sobre os retos de futuro da lingüística galega

Eladio Lois
Eladio Lois
09/12/2025 13:26
Foto de familia do persoal do IG que asistiu ao encontro ECO
Foto de familia do persoal do IG que asistiu ao encontro ECO
USC
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

O Instituto da Lingua Galega (ILG) celebrou este martes no Paraninfo da Universidade de Santiago a primeira edición do encontro anual ECOS, unha cita que nace co obxectivo de reforzar a cohesión interna do centro, divulgar o seu traballo á sociedade e abrir un espazo estable para reflexionar sobre o presente e o futuro da investigación en lingua galega.

Público asistente al foro

Un centenar de académicos chinos y españoles debaten sobre IA en el foro 'Innovar para transformar'

Más información

Baixo o lema “Coñecemento que resoa”, o evento reuniu arredor de 80 persoas da comunidade académica. A directora do Instituto, Elisa Fernández Rei, destacou que a xornada busca que "todas e todos nos sintamos parte deste proxecto común que busca impulsar a investigación lingüística e cultural arredor do galego".

Resultados dun ano de intensa actividade investigadora

Os datos presentados amosan a dimensión e o dinamismo do ILG: máis dun cento de publicacións científicas, 5 proxectos competitivos, 7 convenios e subvencións vixentes, 4 teses defendidas e 23 en elaboración, ademais de 25 actividades organizadas e 11 visitas de investigación. Un volume que sitúa o centro como referente na promoción, estudo e divulgación da lingua galega.

A secretaria do ILG, María Álvarez de la Granja, puxo en valor que modernidade, colaboración e compromiso son os conceptos que mellor retratan o presente do Instituto. Destacou dous proxectos recentes da convocatoria Xeración do Coñecemento, representativos das grandes liñas científicas do ILG: o Toponomásticon Hispániae, coordinado por Ana Boullón e con 60 investigadoras e investigadores de toda España, e Ideoloxías lingüísticas sobre o galego e autoconstrución da identidade, dirixido por Carme Silva e Xosé Luís Regueira.

Imagen del retrato de Alfonso XIII que centra la mesa de debate organizada por la Real Sociedad Económica

La Real Sociedad Económica acoge una mesa de debate sobre el retrato de Alfonso XIII

Más información

Tamén se salientou o papel do ILG como coordinador, xunto ao CiTIUS, do nodo galego CLARIAH-GAL; a publicación do Manual of Galician Linguistics na editorial Degruyter; o número especial da revista Languages sobre novos avances en lingüística galega; ou a continuidade dos cursos Galego sen fronteiras, xa na súa 25ª edición.

Proxectos estratéxicos e liñas de futuro

Na mesma xornada, Xulio Sousa e Francisco Dubert expuxeron os progresos de dous proxectos centrais do ILG: o Atlas Lingüístico Galego e o Proxecto Nós, orientado á incorporación do galego ás tecnoloxías da linguaxe e á intelixencia artificial. Pola súa banda, Reis Rodríguez presentou o traballo da Comisión de Xénero e Igualdade, que impulsa accións para garantir a equidade no ámbito investigador.

Unha mesa redonda moderada por Xosé Luís Regueira reuniu a representantes da USC, de empresas tecnolóxicas e do sector da normalización lingüística para analizar as estratexias de transferencia de coñecemento, un dos retos prioritarios na nova etapa do Instituto. Participaron José Luis Villaverde Acuña, Pilar García Mouton, María del Carmen López Pérez e Mónica Fernández Valencia.

O encontro rematou coa proxección dun vídeo institucional e cunha intervención especial titulada Que é o ILG para ti?, na que Francisco Fernández Rei, catedrático de Filoloxía Románica e membro do Instituto desde 1974, compartiu unha reflexión persoal sobre o papel que o ILG desempeñou na súa traxectoria e na historia recente da investigación lingüística galega.

O éxito desta primeira edición confirma que ECOS se consolida como un espazo estable de encontro, avaliación e proxección, chamado a reforzar o papel do ILG como institución clave na defensa, estudo e promoción da lingua galega.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

huelga médicos día 9 de diciembre

Santiago vive otra jornada de huelga médica con cifras enfrentadas: 83% según O'Mega y 16,8% para la Xunta
Agencias
El ideal gallego

El mal tiempo obliga a desviar a Santiago un vuelo con destino Vigo
Agencias
Imagen de archivo del Refugio de Bando

El PP exige la readmisión “inmediata” del voluntariado de Bando tras denunciar el sacrificio de un perro
Redacción
La delegada territorial y el alcalde de Vedra, durante su visita a Adega Chaos para conocer las mejoras realizadas en la bodega

Adega Chaos culmina su modernización con una inversión de cerca de 250.000 euros apoyada por la Xunta
Eladio González Lois