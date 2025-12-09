Mi cuenta

Santiago de Compostela

Las concejalas no adscritas reclaman al Concello que retrase la votación para integrar la UMAD en el Sergas

El personal denuncia falta de información y exige garantías sobre sus derechos laborales antes del traspaso

Eladio Lois
Eladio Lois
09/12/2025 11:38
La edila no adscrita Marta Álvarez insiste en que este proceso “non pode supor un prexuízo para os dereitos laborais do persoal”
La edila no adscrita Marta Álvarez insiste en que este proceso “non pode supor un prexuízo para os dereitos laborais do persoal”
Cedida
Las concejalas no adscritas solicitaron este martes a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que retrase la votación sobre la integración de la Unidade Municipal de Atención á Drogodependencia (UMAD) en el Sergas, prevista para las próximas semanas. La petición llega después de que el personal del centro alertase de una falta de diálogo e información durante todo el proceso de traspaso. Según denunciaron, a menos de un mes del cambio orgánico no disponen de ninguna concreción formal sobre las condiciones laborales en las que se realizará el traslado, ni sobre la ubicación futura del servicio, ni sobre los medios materiales disponibles.

Las cuatro candidatas, Alba Nogueira, María José López Couso, Rosa Crujeiras Casais y Maite Flores

La carrera por el Rectorado de la USC comienza con un hito: solo mujeres optan al cargo

Dos cuestiones preocupan especialmente a la plantilla: la ausencia de garantías sobre el mantenimiento de sus derechos actuales y la desaparición de la voluntariedad en el traslado, que —según recuerdan— les fue asegurada al inicio del proceso. Este escenario ha llevado a las trabajadoras y trabajadores a pedir una negociación clara antes de elevar la decisión al pleno.

Las no adscritas piden retrasar la votación

Ante estas quejas, las concejalas no adscritas reclaman que se atiendan las reivindicaciones del personal funcionario y que el Concello posponga la aprobación hasta que existan garantías suficientes. Aseguran que la integración en el Sergas es un paso “esperado por todas”, pero que no puede suponer un agravio para quienes sostienen el servicio diariamente.

La concejala Marta Álvarez reiteró que su grupo siempre ha defendido que la UMAD dependa del Sergas, al tratarse de un servicio “impropio para un concello”. No obstante, advierte que el proceso “no puede vulnerar los derechos de las personas trabajadoras” y reclama que las futuras condiciones laborales sean pactadas o, como mínimo, que no empeoren la situación actual.

Críticas a la gestión del proceso

Álvarez reprochó a la alcaldesa haber olvidado “los principios por los que están ahí”, recordando que representan “a la clase trabajadora”. En esta línea, afirmó que el grupo continuará defendiendo a los empleados de los centros socioculturales —a quienes acusa de estar “abandonados polo goberno local”—, así como a los bomberos y la policía municipal, que mantienen reivindicaciones abiertas sobre mejoras salariales y pago de horas extra. A este listado suman ahora la situación del personal de la UMAD, que consideran consecuencia de una “deficiente gestión do goberno e da Xunta” en la integración del servicio en el Sergas .

