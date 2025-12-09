La Xunta refuerza la medicina forense en Galicia con una inversión de 400.000 euros para la colaboración Imelga–USC

Instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses Luís Concheiro, en la USC USC

La Xunta ha anunciado este martes la dotación de 400.000 euros para renovar la colaboración entre el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y el Instituto de Ciencias Forenses Luís Concheiro de la Universidade de Santiago de Compostela, responsable de apoyar técnicamente a los médicos forenses en todo el territorio gallego. El anuncio fue formulado por el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal del Consello.

El acuerdo permitirá que el Instituto Luís Concheiro siga realizando pruebas de toxicología y genética forense requeridas por los facultativos del Imelga, así como por jueces, fiscales y unidades policiales en el marco de diligencias penales.

Entre las actuaciones previstas se incluyen estudios de paternidad, análisis genéticos vinculados a casos acogidos a justicia gratuita, análisis biológicos, clínicos, toxicológicos o criminalísticos, y pruebas de alcoholemia solicitadas por la autoridad judicial. El objetivo, según destacó el Gobierno gallego, es mantener un sistema de apoyo científico que garantice la seguridad jurídica y el rigor técnico en los procedimientos.

754.000 euros para impulsar la investigación en Humanidades

El Consello aprobó además una partida de 754.000 euros destinada a reforzar la cooperación entre las tres universidades gallegas y el Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, con nuevos convenios para el período 2026-2029.

El propósito es consolidar líneas de investigación esenciales para la comunidad científica y para la sociedad gallega, con el fin de garantizar la utilidad de la lengua gallega en todos los ámbitos del conocimiento y mejorar el acceso a recursos en Humanidades.