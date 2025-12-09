Mi cuenta

Santiago de Compostela

La UDC exige una respuesta "clara" de la USC para el acuerdo sobre la descentralización de Medicina

Ricardo Cao insta a Compostela a ratificar el pacto alcanzado en noviembre y advierte de que, sin una contestación, la universidad coruñesa retomará su propia propuesta

Agencias
09/12/2025 22:12
A actividade desenvolverase en Medicina. Foto: Santi Alvite
El rector de la UDC recordó que el acuerdo de descentralización incluye un calendario con acciones previstas para enero y febrero de 2026
Santi Alvite
La Universidade da Coruña (UDC) mantendrá su hoja de ruta respecto a la petición de una Facultad de Medicina si en los próximos días no hay una respuesta "clara" por parte de la Universidade de Santiago de Compostela en relación al acuerdo de descentralización de la titulación.

Así lo ha expuesto el rector coruñés, Ricardo Cao, en la sesión del claustro celebrado este martes, después de que existiese un acuerdo por parte de las tres universidades gallegas en relación a la citada descentralización, que la Facultad de Medicina de Santiago rechazó.

En su intervención, informa la UDC, el rector ha defendido que el acuerdo de descentralización al que se llegó el pasado mes de noviembre "es muy beneficioso para Galicia y satisfactorio para cada una de las universidades, sabiendo que todas tuvimos que hacer cesiones".

Ante el claustro, ha abogado por esperar unos días para que la USC "pueda ratificar la propuesta acordada". "Pero necesitamos un sí o un no a este acuerdo porque no hay en este momento caminos intermedios por explorar".

"Las condiciones de descentralización están escritas y son las que son", ha apostillado para recordar que el acuerdo incluye un calendario que impone la realización de acciones durante los meses de enero y febrero de 2026.

Por ello, ha añadido, esa respuesta por parte de la USC "debe llegar en los próximos días". De no haber una favorable, ha ratificado, en base a la línea mantenida por el rectorado coruñés, que la UDC mantendrá la hoja de ruta inicial, con una propuesta de una titulación "atractiva, complementaria y que aporte calidad e innovación al sistema universitario gallego".

