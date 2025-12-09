La Real Sociedad Económica acoge una mesa de debate sobre el retrato de Alfonso XIII

Imagen del retrato de Alfonso XIII que centra la mesa de debate organizada por la Real Sociedad Económica Cedida

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago celebra este miércoles 10 de diciembre una nueva sesión del ciclo La RSEAPS y sus fondos artísticos, centrada en esta ocasión en la figura de Alfonso XIII, bisabuelo del actual monarca, Felipe VI. La conferencia será impartida por María Dolores Barral Rivadulla, profesora titular de Historia del Arte y vicedecana de la Facultad de Geografía e Historia de la USC, a partir de un retrato del rey que forma parte del patrimonio pictórico de la institución compostelana.

María Dolores Barral Rivadulla, profesora titular de Historia del Arte de la USC y ponente de la mesa de debate en la RSEAPS Cedida

La intervención, titulada “Alfonso XIII, un rey en Compostela”, forma parte de la última mesa de debate del ciclo en este año 2025, organizado en colaboración con el Grupo de Investigación IACOBUS de la Universidade de Santiago.

Un encuentro abierto al público

El acto tendrá lugar a las 19.30 horas en la sede de la RSEAPS, ubicada en la Plaza Salvador de Parga, 4, en la sala de juntas de la primera planta. La sesión contará con la participación de Ana Pérez Varela, profesora ayudante doctora de Historia del Arte de la USC, que presentará a la conferenciante, y estará presidida por Francisco Loimil Garrido, presidente de la Real Sociedad.

El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo, y el público podrá intervenir con preguntas al finalizar la exposición.

Quienes no puedan asistir presencialmente tendrán la posibilidad de seguir la mesa de debate en directo a través del canal de YouTube de la entidad (RSEAPS-Amigos del País), que retransmitirá la sesión en abierto.