La APG llama a reforzar la comunicación y la cultura en Galicia ante la cuarta revolución industrial

La Asociación de Periodistas de Galicia (APG) presentó este martes, en un acto celebrado en Santiago de Compostela, el décimo número de su revista digital Comunica, centrado en un análisis exhaustivo sobre el estado de la innovación en la comunicación gallega. El informe, elaborado con la colaboración de la Xunta de Galicia, la Universidade de Santiago de Compostela y el Banco Sabadell, ofrece una visión de largo recorrido sobre los procesos de modernización que han atravesado los medios y las industrias culturales del país, así como las tensiones y oportunidades que marcarán su transformación en los próximos años.

El trabajo repasa el papel desempeñado por los principales sectores comunicativos —prensa, radio, televisión, ficción cinematográfica, publicidad, diseño, fotografía, música, teatro y comunicación institucional y política— y examina cómo todos ellos han afrontado históricamente la renovación tecnológica, al tiempo que valora su capacidad presente para adaptarse a las nuevas dinámicas de producción y consumo cultural.

Un sector relevante que necesita apoyo y planificación

Durante la presentación, la APG defendió que la historia y el futuro de la comunicación en Galicia son fruto de una permanente adaptación a nuevas formas de crear y transmitir mensajes, pero advirtió que este esfuerzo sostenido solo podrá mantenerse con un mayor respaldo público y privado. El informe recuerda que las industrias culturales, de la comunicación y del conocimiento representan más del dos por ciento del PIB gallego y aglutinan una facturación superior a los 1.500 millones de euros, además de un tejido empresarial que supera las diez mil compañías.

El documento subraya dos grandes desafíos que atraviesan hoy el ecosistema comunicativo: la transición digital y el impacto creciente de la inteligencia artificial. Frente a ellos, propone avanzar hacia un conocimiento más preciso del sector mediante la elaboración de un mapa económico y productivo que permita anticipar escenarios de futuro y diseñar estrategias coordinadas para el período 2025-2050. Señala también la importancia de reforzar la interoperabilidad de los servicios públicos para garantizar un acceso universal a la ciudadanía, especialmente a los colectivos de mayor edad, en un contexto de aceleración tecnológica.

El estudio reivindica la necesidad de facilitar nuevas dinámicas de emprendimiento cultural, impulsar el talento creativo emergente, favorecer un ecosistema que combine innovación y tradición y reconsiderar el papel dos clústers para adaptarlos a estructuras más flexibles y conectadas. Defiende igualmente una revisión profunda de las políticas dirigidas a las industrias creativas y culturales, para evitar que queden al margen de las oportunidades de renovación que ofrece la transformación digital.

La IA, los archivos digitales y la formación, claves para el futuro

El informe apuesta por un uso audaz e inteligente de la inteligencia artificial en el ámbito comunicativo y cultural, orientado a fortalecer la proyección exterior de los contenidos gallegos y mejorar los procesos de creación, difusión y preservación del patrimonio audiovisual y documental. Plantea la posibilidad de crear un fondo de capital riesgo especializado para apoyar proyectos culturales y mediáticos que integren tecnologías emergentes como la IA, la realidad extendida o el blockchain, y destaca el valor estratégico de digitalizar archivos de audio, imagen y texto para facilitar su acceso e investigación.

Del mismo modo, sitúa la formación como una pieza esencial, al considerar que los sistemas educativos —desde la enseñanza básica hasta la universitaria— deben alinearse con las necesidades que impone la cuarta revolución industrial. También aboga por reforzar la colaboración público-privada para desarrollar plataformas de contenidos que permitan una mayor visibilidad en el ecosistema digital global.

Una hoja de ruta para las décadas decisivas

El informe presentado por la APG se proyecta como una hoja de ruta que aspira a guiar la transformación del sector durante los próximos años. Sus responsables sostienen que la innovación comunicativa debe convertirse en un reto estratégico para Galicia, tanto por su dimensión económica como por su valor simbólico y cultural. La defensa de marcas territoriales como Galicia Calidade o Xacobeo, así como la promoción de una diplomacia cultural que proyecte la identidad gallega, forman parte de esa visión a largo plazo.