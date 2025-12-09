Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El PP exige la readmisión “inmediata” del voluntariado de Bando tras denunciar el sacrificio de un perro

Los populares acusan al Concello de decisiones autoritarias y alertan de un deterioro en la gestión del refugio

Redacción
09/12/2025 15:31
Imagen de archivo del Refugio de Bando
Imagen de archivo del Refugio de Bando
Refugio de Bando
El Partido Popular de Santiago reclamó este martes la readmisión inmediata del voluntariado del Refugio de Bando, apartado tras denunciar públicamente el sacrificio del perro Gosu y la situación del propio centro. Así lo expresó el concejal popular, Adrián Villa, en una comparecencia en la que acusó al gobierno local de adoptar decisiones “autoritaria­s” y de ejercer “represalias” contra quienes colaboran en tareas cotidianas para el bienestar de los animales.

El concejal popular, Adrián Villa
El concejal popular, Adrián Villa
PP de Santiago

Según la versión del PP, la expulsión del voluntariado ha provocado que muchos perros no puedan salir de los cheniles y que determinadas labores de limpieza y supervisión queden desatendidas durante amplias franjas horarias. Villa añadió que esta situación incrementa la presión sobre el personal del centro y repercute directamente en la atención diaria de los animales.

El edil señaló además que un reciente ataque de un perro a un trabajador no se debió, según sostiene el PP, a la agresividad del animal, sino a una combinación de falta de personal, de instalaciones adecuadas y de protocolos de trabajo.

Acusaciones contra la presidencia del patronato

Villa dirigió también sus críticas a la presidencia del patronato del Refugio, cargo que ostenta la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. Según el PP, la regidora estaría tomando decisiones “autoritaras, unilaterales y sin consultar” a un órgano formado por 14 miembros, algo que el concejal calificó como una “falta de respeto sin precedentes”.

El grupo popular reprocha asimismo que la alcaldesa no participe presencialmente en las reuniones del organismo y que delegue estas funciones en la vicepresidencia, lo que, a su juicio, evidencia una ausencia de implicación en la gestión del centro. Villa criticó igualmente que las decisiones sobre Bando se conozcan “a través de los medios, de las redes y de particulares”.

Un refugio que el PP considera en situación crítica

El PP recordó que ya en enero de 2024 alertó de lo que consideraba una situación “crítica” en el refugio, algo que, según sus declaraciones, se habría agravado en enero de 2025 con avisos y advertencias procedentes del sindicato de trabajadores.

La formación popular insistió en que el sacrificio de Gosu fue una consecuencia directa de la gestión actual y aseguró que evitó que otros dos perros, Kaiser y Krenchy, se sumasen a esa decisión. Según Villa, ambos animales se encuentran hoy en terapia con el objetivo de tener una oportunidad de adopción.

El concejal advirtió además de que más de 500 animales permanecen actualmente en Bando y que, debido a la expulsión del voluntariado, entre la tarde y la mañana siguiente “no hay nadie en las instalaciones” que pueda atender emergencias, realizar tareas de control o detectar problemas a tiempo.

