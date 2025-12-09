Mi cuenta

Santiago de Compostela

El mal tiempo obliga a desviar a Santiago un vuelo con destino Vigo

La aeronave, que debía aterrizar en Peinador a las 9.20 horas, acabó en Lavacolla debido a las condiciones meteorológicas adversas; los pasajeros fueron trasladados por carretera

Agencias
09/12/2025 15:35
Los viajeros del vuelo a Vigo tuvieron que realizar los desplazamientos entre ambas terminales por carretera
El mal tiempo ha obligado a desviar un vuelo de la compañía Vueling, que hace la ruta entre Vigo y Barcelona, y que tendría que haber aterrizado en la ciudad olívica a las 9.20 horas de este martes.

Según han informado fuentes de la aerolínea y de Aena, el avión no pudo aterrizar en Peinador y tuvo que ser desviado a la terminal de Lavacolla-Rosalía de Castro de la capital compostelana. Los pasajeros afectados por el desvío fueron trasladados por carretera desde Santiago a Vigo.

El vuelo asociado de salida de Vigo ha tenido que hacerse también desde Santiago, a donde han sido trasladados los viajeros desde la terminal olívica.

