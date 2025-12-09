El Barroquista analiza a pegada barroca no Camiño de Santiago nunha clase maxistral na USC
A Facultade de Xeografía e Historia acolle o 9 de decembro unha sesión aberta ao público centrada na dimensión artística e simbólica das rutas xacobeas
O divulgador de historia da arte Miguel Ángel Cajigal, máis coñecido polo seu nome en redes El Barroquista, visitará o vindeiro martes 9 de decembro a Facultade de Xeografía e Historia para impartir a clase maxistral titulada 'O Camiño de Santiago e os sendeiros do Barroco'.
A sesión, aberta ao público, celebrarase ás 19.00 horas na Aula 14 do centro, con entrada libre ata completar a capacidade da mesma.
El Barroquista é un divulgador de referencia no eido estatal cunha ampla presenza en redes sociais e coñecido pola súa capacidade de achegar o patrimonio a todo tipo de públicos de maneira amena. Nesta ocasión, achegará unha viaxe polo imaxinario visual e espiritual asociacio ao Camiño de Santiago, deténdose especialmente na pegada do Barroco.
A actividade, organizada no marco da programación cultural da Facultade, pretende ofrecer ao alumnado e á cidadanía unha oportunidade de afondar na lectura histórica, artística e simbólica dun dos itinerarios patrimoniais máis importantes de Europa.