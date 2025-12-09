Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Condenan a prisión a un conductor por haber causado un accidente mortal en Santiago

El tribunal lo declara culpable de homicidio por imprudencia grave, lesiones y abandono del lugar del siniestro

Eladio Lois
Eladio Lois
09/12/2025 14:02
Imagen de archivo de un tramo de la N-525 a su paso por Santiago
Imagen de archivo de un tramo de la N-525 a su paso por Santiago
Maps
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a tres años y medio de prisión a un conductor implicado en un accidente mortal registrado en la carretera N-525, en sentido salida de Santiago de Compostela hacia el municipio de Boqueixón, durante la madrugada del 3 de octubre de 2020. El siniestro se produjo en un tramo ascendente con ligera curva y el pavimento mojado por la lluvia, circunstancias que aumentaban el riesgo de perder el control del vehículo, según recoge la sentencia.

Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)

Atopellada una menor frente a la estación de tren Daniel Castelao

Más información

Además de la pena de prisión, la Audiencia impone al condenado una multa de 3.000 euros y la retirada del permiso de conducir durante cinco años, al considerarlo autor de un delito de homicidio por imprudencia grave, otro de lesiones imprudentes y un tercero de abandono del lugar del accidente.

Una aceleración imprudente desencadenó la colisión

El tribunal considera probado que el conductor, tras mantener una discusión durante el trayecto, incrementó la velocidad por encima del límite permitido al coincidir con otro vehículo que estaba intentando adelantarlo. Según el fallo, lo hizo “en estado de agitación” y sin atender a las condiciones de la vía —curva y asfalto mojado—, lo que derivó en una pérdida de control del coche, la invasión del carril contrario y una colisión múltiple que causó la muerte de una persona y lesiones graves a otra, que requirió intervención quirúrgica y un largo proceso de recuperación.

El conductor abandonó el lugar pese a ser consciente del siniestro

La sentencia subraya que, tras enderezar su vehículo, el conductor continuó la marcha sin detenerse, pese a ser plenamente consciente del accidente y de las peticiones de los ocupantes del coche para que parase. Esta conducta constituye, según la Sala, un acto de “total indiferencia” ante la gravedad de lo ocurrido.

Durante el juicio se debatió si el acusado había consumido alcohol o drogas antes de ponerse al volante. Sin embargo, la Audiencia concluye que “no se practicó prueba de cargo suficiente” para acreditarlo, por lo que lo absuelve de los delitos de conducción temeraria y contra la seguridad vial.

La resolución no es firme: contra ella cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

huelga médicos día 9 de diciembre

Santiago vive otra jornada de huelga médica con cifras enfrentadas: 83% según O'Mega y 16,8% para la Xunta
Agencias
El ideal gallego

El mal tiempo obliga a desviar a Santiago un vuelo con destino Vigo
Agencias
Imagen de archivo del Refugio de Bando

El PP exige la readmisión “inmediata” del voluntariado de Bando tras denunciar el sacrificio de un perro
Redacción
La delegada territorial y el alcalde de Vedra, durante su visita a Adega Chaos para conocer las mejoras realizadas en la bodega

Adega Chaos culmina su modernización con una inversión de cerca de 250.000 euros apoyada por la Xunta
Eladio González Lois