Santiago de Compostela

Atopellada una menor frente a la estación de tren Daniel Castelao

La joven recibió asistencia sanitaria en el lugar y el accidente movilizó a Policía Local, Bomberos y Protección Civil

Redacción
09/12/2025 12:02
Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)
El accidente tuvo lugar frente a la estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)
Eladio Lois
Una menor resultó herida este martes en un atropello registrado en la calle del Hórreo, a la altura de la estación de tren de Santiago de Compostela. El suceso se produjo alrededor de las 08.29 horas, momento en el que varias personas alertaron al CIAE 112 Galicia del incidente, lo que activó un amplio operativo de emergencia.

Hasta la zona se desplazaron equipos de Urgencias Sanitarias 061, que prestaron la primera asistencia a la joven en el propio punto del siniestro. Aunque no han trascendido más detalles sobre su estado, fuentes conocedoras confirman que la menor resultó herida.

Además de los servicios sanitarios, también fueron movilizados agentes de la Policía Local, miembros de Bomberos de Santiago y efectivos de Protección Civil, que colaboraron en la atención a la víctima y en la regulación del tráfico en uno de los principales accesos a la capital gallega.

El punto donde ocurrió el siniestro, situado frente a la estación ferroviaria, es un tramo especialmente concurrido a primera hora de la mañana, coincidiendo con la llegada de trenes y el desplazamiento cotidiano de estudiantes y trabajadores. La intervención de los servicios de emergencia permitió restablecer la normalidad en la circulación una vez atendida la menor.

