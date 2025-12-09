Adega Chaos culmina su modernización con una inversión de cerca de 250.000 euros apoyada por la Xunta

La delegada territorial y el alcalde de Vedra, durante su visita a Adega Chaos para conocer las mejoras realizadas en la bodega Cedida

La delegada territorial del Gobierno gallego visitó este martes las instalaciones de Adega Chaos, en la parroquia de San Mamede de Ribadulla, en Vedra, para destacar el papel de las líneas de ayuda de la Consellería do Medio Rural en la modernización del sector vitivinícola. La bodega, inscrita en la Denominación de Origen Rías Baixas, subzona Ribeira do Ulla, comercializa sus vinos bajo las marcas Folía de Chaos Albariño y Folía de Chaos Tinto y ha recibido en los últimos años cerca de 250.000 euros en apoyos públicos, según la información remitida a los medios .

Entre las subvenciones concedidas se incluye una ayuda de más de 143.000 euros procedente de la orden para inversiones en elaboración y comercialización de productos vitivinícolas, que permitió acometer una profunda reforma de la nave principal y la instalación de maquinaria destinada a mejorar el proceso de vinificación.

Obras de reforma y nuevo equipamiento

Adega Chaos, fundada en 1989 y gestionada por cuatro socios, cuenta con una parcela de seis hectáreas en Corbeixe donde se ubican varias edificaciones tradicionales. La nave principal, de 275,96 metros cuadrados, fue objeto de la reforma integral financiada en parte por la Consellería. Los trabajos incluyeron la demolición de muros interiores, la retirada de la cubierta y carpinterías, el refuerzo estructural del forjado y la nueva techumbre. También se ejecutaron tareas de acondicionamiento interior, limpieza y rejuntado de los muros de piedra y la instalación de sistemas de electricidad, protección contra incendios, fontanería, saneamiento y refrigeración.

El proyecto se completó con la incorporación de nuevo equipamiento: una prensa neumática y siete depósitos que suman una capacidad total de 25.000 litros, orientados a mejorar la eficiencia y la calidad del proceso de elaboración.

Un Albariño reconocido en certámenes autonómicos y estatales

Durante la visita, la delegada puso en valor los recientes éxitos del Folía de Chaos 2024, descrito como una de las grandes revelaciones de la cosecha. El vino obtuvo la Medalla de Oro en Vinespaña 2025, consolidándose como uno de los Albariños mejor valorados en este certamen estatal. Logró además una Medalla de Plata en los Premios Baco 2025, organizados por la Unión Española de Catadores, y alcanzó el Acio de Oro en las Catas Galicia 2025 en la categoría de Viños de Colleiteiro e Pequenas Adegas – Brancos, reconocimiento que lo sitúa como un referente de la producción artesanal y de proximidad.

Nuevas convocatorias de ayudas para 2026 y 2027

La Xunta anunció que en los próximos días se publicará una nueva convocatoria de estas líneas de apoyo para los años 2026 y 2027, con un presupuesto global de casi 5,5 millones de euros. El objetivo es reforzar la competitividad de las empresas vitivinícolas gallegas, mejorar su adaptación al mercado y promover inversiones tanto en instalaciones como en estructuras de comercialización. Entre los gastos subvencionables figuran obras, adquisición de maquinaria, equipos de vinificación, software, patentes, licencias y registros de marcas colectivas.