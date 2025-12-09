Abre en Santiago El dieciocho, el nuevo mercado gastronómico de Área Central

Terraza de El Dieciocho Área Central

El Outlet Área Central inaugura este martes 9 de diciembre El dieciocho, un nuevo espacio gastronómico que aspira a convertirse en un referente culinario en Galicia. Con cuatro cocinas especializadas y una marcada apuesta por el producto local, el establecimiento llega al barrio de Fontiñas con la intención de renovar la oferta de restauración de la ciudad mediante una propuesta variada, actual y pensada para todos los públicos.

El local, situado en la esquina roja de Área Central, combina un diseño moderno y acogedor con una atención al cliente muy cuidada. Además de comidas y cenas, ofrecerá servicio de cafetería y desayunos, y cuenta también con una terraza decorada al detalle.

Cuatro propuestas culinarias complementarias

La primera de las cocinas será Oura Pizza, dirigida por el premiado pizzaiolo Julio Gómez, que tras su trayectoria en Barcelona abre en Santiago su primer proyecto en Galicia. Con su llegada, Oura se convierte en la pizzería más galardonada de la comunidad y la única incluida en la prestigiosa guía internacional 50 Top Pizza. Su propuesta se basa en la combinación de ingredientes kilómetro cero con una masa innovadora y reconocida internacionalmente, fruto de años de estudio. Gómez, embajador de la harina Farina Petra de Molino Quaglia, incorpora así su sello personal al nuevo espacio.

La segunda cocina llega de la mano de The Carnivan, establecimiento leonés cuyo local cuenta con un Solete Repsol y ostenta los premios a la mejor hamburguesa de Castilla y León y de España 2025. Su desembarco en Compostela permitirá degustar sus elaboraciones premiadas, elaboradas con producto seleccionado y una técnica que ha conquistado al público en su comunidad de origen.

La tercera propuesta estará centrada en la cocina peruana fusión, con opciones de comida nikkei, chifa y pokes. Una oferta que combina raíces peruanas con influencias japonesas, chinas y hawaianas, y que se ha consolidado como una de las tendencias gastronómicas más populares en los últimos años.

La cuarta cocina recupera la tradición culinaria con platos elaborados a partir de carnes y productos de Petramora, proyecto ganadero situado en una dehesa de Zamora y reconocido por obtener el primer certificado de bienestar animal en España. Su filosofía se basa en la calidad de la materia prima y en una gestión sostenible, una identidad que estará muy presente en los fogones de El dieciocho.

Un impulso para la renovación de Área Central

Para el Outlet Área Central, la apertura de El dieciocho forma parte de su proyecto de renovación y actualización de la oferta hostelera, con el objetivo de diferenciarse de otras superficies comerciales y atraer a un público amplio, desde familias hasta grupos de jóvenes o parejas. La dirección del espacio destaca que esta propuesta representa un paso decisivo hacia un modelo gastronómico más diverso y de calidad.