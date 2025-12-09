A Aula de Teatro da USC estrea 'Irmás', de Pascal Rambert, no Salón Teatro
A nova produción, dirixida por Roberto Salgueiro e protagonizada por Alba Casás e Cristina Pérez, poderá verse o mércores 10 con entrada de balde
A Aula de Teatro da USC estrea o mércores 10 de decembro a súa última produción deste curso, 'Irmás' de Pascal Rambert, adaptada e dirixida por Roberto Salgueiro. O reparto compóñeno Alba Casás Fuentes e Cristina Pérez Amigo.
A representación terá lugar ás 21.00 horas no Salón Teatro, con acceso de balde previa recollida de entradas na billeteira a partir das 19.00 horas.
Pascal Rambert, dramaturgo, director de escena e cine, actor e realizador, é autor dunha extensa obra dramática, na que destacan títulos como 'Clausura de amor', 'Finlandia', 'Ensaio' ou 'A arte do teatro'. Recibiu en 2016 o Premio de Teatro da Academia Francesa ao conxunto da súa obra, caracterizada por unha arriscada experimentación da linguaxe, constituíndo na actualidade unha referencia mundial da escena contemporánea.