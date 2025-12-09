Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A Aula de Teatro da USC estrea 'Irmás', de Pascal Rambert, no Salón Teatro

A nova produción, dirixida por Roberto Salgueiro e protagonizada por Alba Casás e Cristina Pérez, poderá verse o mércores 10 con entrada de balde

Redacción
09/12/2025 11:02
A Aula de Teatro da USC presenta esta semana a estrea de 'Irmás', a obra de Pascal Rambert adaptada e dirixida por Roberto Salgueiro
A Aula de Teatro da USC presenta esta semana a estrea de 'Irmás', a obra de Pascal Rambert adaptada e dirixida por Roberto Salgueiro
USC
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

A Aula de Teatro da USC estrea o mércores 10 de decembro a súa última produción deste curso, 'Irmás' de Pascal Rambert, adaptada e dirixida por Roberto Salgueiro. O reparto compóñeno Alba Casás Fuentes e Cristina Pérez Amigo.

A representación terá lugar ás 21.00 horas no Salón Teatro, con acceso de balde previa recollida de entradas na billeteira a partir das 19.00 horas.

Pascal Rambert, dramaturgo, director de escena e cine, actor e realizador, é autor dunha extensa obra dramática, na que destacan títulos como 'Clausura de amor', 'Finlandia', 'Ensaio' ou 'A arte do teatro'. Recibiu en 2016 o Premio de Teatro da Academia Francesa ao conxunto da súa obra, caracterizada por unha arriscada experimentación da linguaxe, constituíndo na actualidade unha referencia mundial da escena contemporánea.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

huelga médicos día 9 de diciembre

Santiago vive otra jornada de huelga médica con cifras enfrentadas: 83% según O'Mega y 16,8% para la Xunta
Agencias
El ideal gallego

El mal tiempo obliga a desviar a Santiago un vuelo con destino Vigo
Agencias
Imagen de archivo del Refugio de Bando

El PP exige la readmisión “inmediata” del voluntariado de Bando tras denunciar el sacrificio de un perro
Redacción
La delegada territorial y el alcalde de Vedra, durante su visita a Adega Chaos para conocer las mejoras realizadas en la bodega

Adega Chaos culmina su modernización con una inversión de cerca de 250.000 euros apoyada por la Xunta
Eladio González Lois