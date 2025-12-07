Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Santiago acollerá o primero encontro galego sobre saúde mental e deporte

Redacción
07/12/2025 11:18
A mente en forma
A mente en forma
Xunta de Galicia
A Xunta de Galicia organizará o vindeiro 12 de decembro en Santiago de Compostela o primeiro gran encontro A mente en forma, unha iniciativa destinada a poñer en valor a importancia da saúde mental no deporte e a inspirar á mocidade a través de exemplos reais de superación. A cita, que se desenvolverá no pavillón de Fontiñas, reunirá a mozos e mozas galegas, deportistas e adestradores co obxectivo de reforzar a colaboración entre os diferentes axentes do ecosistema deportivo galego. 

O evento, impulsado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, pretende consolidar o papel de Galicia como referente en talento, excelencia deportiva e benestar, ao tempo que promove valores como a convivencia, o compromiso e o desenvolvemento persoal. Ademais, busca dar a coñecer oportunidades formativas e profesionais vencelladas ao ámbito deportivo. 

A programación arrancará ás 17:00 horas co relatorio inaugural “Retos e aprendizaxes dun campión”, a cargo de Javier Gómez Noya, cinco veces campión do mundo de triatlón.

A seguir celebrarase a mesa redonda “A mente no deporte: o que non se ve desde a grada”, moderada por Estrella López, actual campioa de España de judo e psicóloga deportiva. Participarán Miguel Loureiro (RC Deportivo da Coruña), Víctor Pérez (adestrador do CB Breogán e integrante da selección española sub-19), Paula Monteagudo (RC Deportivo) e Santiago Tarrío, dobre campión do Challenge Tour de golf.

A xornada continuará coa mesa “Máis que deporte: seguir soñando dentro e fóra do xogo”, coa participación de Guille Carracedo, campión do mundo coa selección española e campión de Europa de Paddle Surf; Carolina García, bronce no Mundial de Alemaña 2023; e Xisela Aranda, sete veces campioa de España de squash. Tamén haberá unha exhibición deportiva e o relatorio “Unha historia de primeira” impartido polo futbolista Lucas Pérez. A sesión pecharase co espazo para fotografías e sinaturas de autógrafos.

Toda a información e o programa completo están dispoñibles no portal de Xuventude, onde as persoas interesadas poden enviar xa a súa solicitude de participación. Para facilitar a asistencia, o Goberno galego ofrecerá transporte de balde desde A Coruña, Ferrol, Santiago, Ourense, Lugo, Pontevedra e Vigo.

