Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Muere una mujer en Santiago al caerle una nevera encima

Efe
07/12/2025 10:16
112 Emergencias
112 Emergencias
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Una mujer murió el sábado en Santiago de Compostela después de que una nevera le cayese encima, un accidente doméstico que está investigando la Policía Nacional.

El 112 Galicia ha informado de que un familiar de la víctima llamó unos minutos antes de las siete de la tarde y solicitó asistencia médica urgente para su hermana, que tenía una pierna atrapada bajo la nevera en un domicilio de la calle Ramón Cabanillas.

También advirtió de que no respondía a estímulos, por lo que los gestores del centro de emergencias trasladaron la información a Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

Poco después confirmaron el fallecimiento de la mujer e insistieron en la necesidad de contar con los agentes de la Policía Nacional y Local con el fin de conocer las circunstancias del suceso.

"Igualmente, es necesario cumplir todos los procedimientos legales para llegar a saber las causas exactas de la muerte", ha señalado el 112.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

A mente en forma

Santiago acollerá o primero encontro galego sobre saúde mental e deporte
Redacción
Representantes do sector alimentario asisten a unha das mesas redondas do programa Proalis-Carbon

A alimentación aposta polo medio ambiente coa iniciativa Proalis-Carbon
Redacción
Una de las exposiciones dentro de Itinerancias expositivas

A Cidade da Cultura bate récord co seu programa de itinerancias expositivas
Redacción
Las cuatro candidatas, Alba Nogueira, María José López Couso, Rosa Crujeiras Casais y Maite Flores

La carrera por el Rectorado de la USC comienza con un hito: solo mujeres optan al cargo
Eladio González Lois