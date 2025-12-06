La carrera por el Rectorado de la USC comienza con un hito: solo mujeres optan al cargo

Las cuatro candidatas, Alba Nogueira, María José López Couso, Rosa Crujeiras Casais y Maite Flores Redacción

La Universidade de Santiago de Compostela cerró este viernes el plazo de presentación de candidaturas para dirigir la institución y confirmó un hecho inédito en sus más de cinco siglos de historia: por primera vez, la persona que asuma el rectorado será una mujer. Cuatro profesoras de la casa —Alba Nogueira, María José López Couso, Rosa Crujeiras Casais y Maite Flores— registraron su solicitud antes de las 14.00 horas, según confirmaron fuentes consultadas por Europa Press.

La proclamación definitiva de las candidaturas se conocerá el próximo jueves, una vez que la comisión electoral examine la documentación presentada y valide los nombres siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

La primera vuelta de las elecciones se celebrará en febrero. Si ninguna candidata consigue la mayoría necesaria, habrá una segunda votación el 11 de marzo. La proclamación definitiva de la nueva rectora está fijada para el 23 de marzo.

Las cuatro candidatas

Alba Nogueira USC

Catedrática de Derecho Administrativo de la USC, Alba Nogueira dio a conocer hace semanas su intención de concurrir a las elecciones. Explicó que tomó la decisión movida por la “responsabilidad” de dar un paso adelante en un momento en el que considera que debe “retornarle a la Universidad algo” tras su trayectoria como profesora.

María José López Couso USC

Licenciada en Filología Germánica y doctora en Filología Inglesa por la USC, María José López Couso forma parte del Departamento de Filología Inglesa y Alemana desde 1988, primero como becaria FPI y posteriormente como Profesora Asociada, Titular Interina y Titular de Universidad. Desde febrero de 2023 es catedrática del centro santiagués.

Rosa Crujeiras Casais USC

Catedrática del área de Estadística e Investigación Operativa, Rosa Crujeiras Casais es desde septiembre de 2021 Directora Científica del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia (CITMAga). Su perfil combina investigación de alto nivel y gestión científica en una institución de referencia con sede en Santiago. Fuentes internas de la USC la sitúan como la candidata con más opciones.

Rosa Crujeiras: "Os premios están ben, pero queremos estar en lugares de decisión" Más información

Maite Flores USC

Catedrática de Física, Maite Flores intervino esta misma semana para explicar algunas de las prioridades de su proyecto académico: reforzar el Campus Terra de Lugo, cuya relevancia —según señaló— “perdió la relevancia que tenía” en los últimos años, y avanzar hacia un liderazgo centralizado pero también distribuido dentro de la USC.

Diversidad representada

La composición de las candidaturas dibuja, además, una fotografía significativa de la USC: dos aspirantes proceden del ámbito humanístico —Derecho y Filología— y otras dos representan disciplinas científico-tecnológicas, como la Estadística y la Física. Este equilibrio entre perfiles refleja la diversidad académica de la institución y anticipa una contienda electoral en la que convivirán sensibilidades, experiencias de gestión y miradas distintas sobre el futuro de la Universidad de Santiago, entidad en la que ya ocupan cargos de responsabilidad desde hace años.