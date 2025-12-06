Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La carrera por el Rectorado de la USC comienza con un hito: solo mujeres optan al cargo

El proceso electoral se resolverá en marzo, cuando quede proclamada la primera rectora de la institución compostelana

Eladio Lois
Eladio Lois
06/12/2025 00:41
Las cuatro candidatas, Alba Nogueira, María José López Couso, Rosa Crujeiras Casais y Maite Flores
Las cuatro candidatas, Alba Nogueira, María José López Couso, Rosa Crujeiras Casais y Maite Flores
Redacción
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Universidade de Santiago de Compostela cerró este viernes el plazo de presentación de candidaturas para dirigir la institución y confirmó un hecho inédito en sus más de cinco siglos de historia: por primera vez, la persona que asuma el rectorado será una mujer. Cuatro profesoras de la casa —Alba Nogueira, María José López Couso, Rosa Crujeiras Casais y Maite Flores— registraron su solicitud antes de las 14.00 horas, según confirmaron fuentes consultadas por Europa Press.

La proclamación definitiva de las candidaturas se conocerá el próximo jueves, una vez que la comisión electoral examine la documentación presentada y valide los nombres siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

La primera vuelta de las elecciones se celebrará en febrero. Si ninguna candidata consigue la mayoría necesaria, habrá una segunda votación el 11 de marzo. La proclamación definitiva de la nueva rectora está fijada para el 23 de marzo.

Las cuatro candidatas

Alba Nogueira
Alba Nogueira
USC

Catedrática de Derecho Administrativo de la USC, Alba Nogueira dio a conocer hace semanas su intención de concurrir a las elecciones. Explicó que tomó la decisión movida por la “responsabilidad” de dar un paso adelante en un momento en el que considera que debe “retornarle a la Universidad algo” tras su trayectoria como profesora.

María José López Couso
María José López Couso
USC

Licenciada en Filología Germánica y doctora en Filología Inglesa por la USC, María José López Couso forma parte del Departamento de Filología Inglesa y Alemana desde 1988, primero como becaria FPI y posteriormente como Profesora Asociada, Titular Interina y Titular de Universidad. Desde febrero de 2023 es catedrática del centro santiagués.

Rosa Crujeiras Casais
Rosa Crujeiras Casais
USC

Catedrática del área de Estadística e Investigación Operativa, Rosa Crujeiras Casais es desde septiembre de 2021 Directora Científica del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia (CITMAga). Su perfil combina investigación de alto nivel y gestión científica en una institución de referencia con sede en Santiago. Fuentes internas de la USC la sitúan como la candidata con más opciones

Rosa Crujeiras: "Os premios están ben, pero queremos estar en lugares de decisión"

Más información
Maite Flores
Maite Flores
USC

Catedrática de Física, Maite Flores intervino esta misma semana para explicar algunas de las prioridades de su proyecto académico: reforzar el Campus Terra de Lugo, cuya relevancia —según señaló— “perdió la relevancia que tenía” en los últimos años, y avanzar hacia un liderazgo centralizado pero también distribuido dentro de la USC.

Diversidad representada

La composición de las candidaturas dibuja, además, una fotografía significativa de la USC: dos aspirantes proceden del ámbito humanístico —Derecho y Filología— y otras dos representan disciplinas científico-tecnológicas, como la Estadística y la Física. Este equilibrio entre perfiles refleja la diversidad académica de la institución y anticipa una contienda electoral en la que convivirán sensibilidades, experiencias de gestión y miradas distintas sobre el futuro de la Universidad de Santiago, entidad en la que ya ocupan cargos de responsabilidad desde hace años.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

O reitor presidiu o acto da festividade de Farmacia

A Facultade de Farmacia celebra a súa patroa nun acto académico
Redacción
Acto institucional no salón vermello do Pazo de Raxoi polo 40º aniversario da declaración de Santiago de Compostela como Patrimonio Mundial da Humanidade

Santiago celebra 40 anos como Patrimonio da Humanidade reivindicando “unha cidade para a veciñanza”
Redacción
Soño dunha noite de San Xoan

O Milladoiro celebra a Mostra de Teatro Afeccionado cun programa de catro obras entre o 5 e o 8 de decembro
Redacción
Hotel Oca Puerta del Camino

A APG presenta o décimo número de 'Comunica', centrado na innovación na comunicación en Galicia
Redacción