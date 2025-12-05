Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Sumar Galicia–Terras de Compostela renueva su directiva con Carme Casado como secretaria comarcal

La organización apuesta en Santiago por una candidatura única de izquierdas y fija la vivienda como uno de los principales desafíos de la comarca

Redacción
05/12/2025 13:52
Carme Casado es la secretaria comarcal de la agrupación
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Sumar Galicia–Terras de Compostela celebró una asamblea extraordinaria en la que renovó por unanimidad su dirección política, con el objetivo declarado de fortalecer la organización de cara a las elecciones municipales de 2027. La única candidatura presentada situó a Carme Casado al frente de la Secretaría Comarcal, acompañada por Luisa Pasín como vice-secretaria. La nueva dirección se completa con Rocío Núñez (Organización e Acción Institucional), Eli Cabeza (Movilización), Aida Ferreiro (Comunicación) y Zé Martínez (Secretaría LGTBIQA+).

La formación subraya que esta renovación pretende consolidar su presencia en más municipios de la comarca, reforzar su implantación territorial y preparar una estrategia a medio plazo para ampliar su base organizativa.

Apuesta por una candidatura de izquierdas amplia en Santiago

En lo referente a Santiago, la organización defiende la necesidad de articular una candidatura única de izquierdas que integre a Sumar, Compostela Aberta y a la edil Mercedes Rosón, con el propósito de construir una alternativa sólida para las municipales de 2027. Sumar Galicia reivindica un papel “facilitador do diálogo”, con conversaciones que, según avanzan, se iniciarán en los próximos días.

Durante la asamblea, se puso en valor el trabajo de los ediles María Rozas y Xan Duro en el Concello, y se insistió en que cualquier acuerdo debe orientarse a evitar un gobierno del Partido Popular, señalando que una eventual llegada de Borja Verea a la alcaldía supondría, a su juicio, “un novo Conde Roa”.

