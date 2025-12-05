Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago celebra 40 anos como Patrimonio da Humanidade reivindicando “unha cidade para a veciñanza”

O Pazo de Raxoi acolleu un acto institucional no que se puxeron en valor a memoria colectiva, os logros en conservación e os desafíos pendentes para garantir unha cidade histórica viva e sostible

Redacción
05/12/2025 21:53
Acto institucional no salón vermello do Pazo de Raxoi polo 40º aniversario da declaración de Santiago de Compostela como Patrimonio Mundial da Humanidade
Acto institucional no salón vermello do Pazo de Raxoi polo 40º aniversario da declaración de Santiago de Compostela como Patrimonio Mundial da Humanidade
Concello de Santiago
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

O salón vermello do Pazo de Raxoi acolleu no mediodía deste venres un acto institucional de celebración do 40º aniversario da declaración de Santiago de Compostela como Patrimonio Mundial da Humanidade, coa que a UNESCO recoñece dende o 5 de decembro de 1985 o excepcional valor histórico, artístico e cultural da cidade. 

O acto estivo presidido pola alcaldesa, Goretti Sanmartín, que na súa intervención reivindicou a importancia de que “o patrimonio vibre na voz e nas lembranzas” da cidadanía compostelá e marcou como desafíos a protección da autenticidade da cidade, a preservación do tecido social e comercial que lle dan identidade, o equilibrio entre a actividade turística e a vida cotiá, a loita contra a emerxencia climática, a mellora das condicións de habitabilidade e a garantía do dereito ao descanso. 

O obxectivo, remarcou a alcaldesa, é “preservar o noso patrimonio e transmitilo no mellor estado posible ás futuras xeracións”. Para iso, reafirmou a aposta do Goberno local por “unha cidade para a veciñanza, co lema de que o que é bo para quen reside tamén o será para quen nos visite”. “Sempre coa visión dunha cidade de acollida, dun lugar de encontro, onde a historia se sinta cada vez que a tripas e onde o futuro teña espazo para crecer”, engadiu.

O acto deu comezo coa actuación da arpista bretoa e veciña de Compostela Bleuenn Le Friec, que interpretou  a peza ‘Chanson dans la nuit’. Tras o saúdo da alcaldesa, Goretti Sanmartín, interviu Xerardo Estévez, alcalde de Santiago no momento da declaración da UNESCO en 1985, ao que Goretti Sanmartín recoñeceu “o impulso que lle deu á nosa cidade e a súa aposta polas políticas de rehabilitación”.

Xerardo Estévez defendeu que “as cidades históricas son filosofía, son pensamento”. Nese sentido, reflexionou sobre o feito de que “todas as cidades históricas necesitan do coñecemento para saber con números o que acontece sociolóxicamente nas rúas e interior de cada fogar” de poder “ler con liberdade o construído ao longo dos tempos”. 

Seguidamente, os concelleiros da Corporación Municipal, representantes de non adscritos, PSOE, PP, CA e BNG deron lectura a unha declaración institucional que pon de manifesto a relevancia do recoñecemento outorgado pola UNESCO, recoñece o labor realizado nas últimas décadas na preservación do conxunto histórico compostelán e apunta tamén retos de futuro para garantir unha cidade histórica viva, dinámica, sostible e implicada no coidado do seu patrimonio.

A interpretación musical do tema ‘Feuilles d’automne’ deu paso ás intervencións do director da Axencia Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles e do delegado do Goberno, Pedro Blanco. Finalmente, pechou o acto a alcaldesa e despois das súas palabras soou Beleuen Le Friec interpretando unha ‘suite’ de pezas galegas.

Con este acto, o Concello conmemora este aniversario como unha homenaxe colectiva á historia común de Compostela e como unha reafirmación do compromiso de preservar e fortalecer o seu patrimonio para as xeracións vindeiras. Tamén asistiron os alcaldes Xosé Antón Sánchez Bugallo, Agustín Hernández e Martiño Noriega.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Las cuatro candidatas, Alba Nogueira, María José López Couso, Rosa Crujeiras Casais y Maite Flores

La carrera por el Rectorado de la USC comienza con un hito: solo mujeres optan al cargo
Eladio González Lois
O reitor presidiu o acto da festividade de Farmacia

A Facultade de Farmacia celebra a súa patroa nun acto académico
Redacción
Soño dunha noite de San Xoan

O Milladoiro celebra a Mostra de Teatro Afeccionado cun programa de catro obras entre o 5 e o 8 de decembro
Redacción
Hotel Oca Puerta del Camino

A APG presenta o décimo número de 'Comunica', centrado na innovación na comunicación en Galicia
Redacción