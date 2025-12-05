Santiago celebra 40 anos como Patrimonio da Humanidade reivindicando “unha cidade para a veciñanza”
O Pazo de Raxoi acolleu un acto institucional no que se puxeron en valor a memoria colectiva, os logros en conservación e os desafíos pendentes para garantir unha cidade histórica viva e sostible
O salón vermello do Pazo de Raxoi acolleu no mediodía deste venres un acto institucional de celebración do 40º aniversario da declaración de Santiago de Compostela como Patrimonio Mundial da Humanidade, coa que a UNESCO recoñece dende o 5 de decembro de 1985 o excepcional valor histórico, artístico e cultural da cidade.
O acto estivo presidido pola alcaldesa, Goretti Sanmartín, que na súa intervención reivindicou a importancia de que “o patrimonio vibre na voz e nas lembranzas” da cidadanía compostelá e marcou como desafíos a protección da autenticidade da cidade, a preservación do tecido social e comercial que lle dan identidade, o equilibrio entre a actividade turística e a vida cotiá, a loita contra a emerxencia climática, a mellora das condicións de habitabilidade e a garantía do dereito ao descanso.
O obxectivo, remarcou a alcaldesa, é “preservar o noso patrimonio e transmitilo no mellor estado posible ás futuras xeracións”. Para iso, reafirmou a aposta do Goberno local por “unha cidade para a veciñanza, co lema de que o que é bo para quen reside tamén o será para quen nos visite”. “Sempre coa visión dunha cidade de acollida, dun lugar de encontro, onde a historia se sinta cada vez que a tripas e onde o futuro teña espazo para crecer”, engadiu.
O acto deu comezo coa actuación da arpista bretoa e veciña de Compostela Bleuenn Le Friec, que interpretou a peza ‘Chanson dans la nuit’. Tras o saúdo da alcaldesa, Goretti Sanmartín, interviu Xerardo Estévez, alcalde de Santiago no momento da declaración da UNESCO en 1985, ao que Goretti Sanmartín recoñeceu “o impulso que lle deu á nosa cidade e a súa aposta polas políticas de rehabilitación”.
Xerardo Estévez defendeu que “as cidades históricas son filosofía, son pensamento”. Nese sentido, reflexionou sobre o feito de que “todas as cidades históricas necesitan do coñecemento para saber con números o que acontece sociolóxicamente nas rúas e interior de cada fogar” de poder “ler con liberdade o construído ao longo dos tempos”.
Seguidamente, os concelleiros da Corporación Municipal, representantes de non adscritos, PSOE, PP, CA e BNG deron lectura a unha declaración institucional que pon de manifesto a relevancia do recoñecemento outorgado pola UNESCO, recoñece o labor realizado nas últimas décadas na preservación do conxunto histórico compostelán e apunta tamén retos de futuro para garantir unha cidade histórica viva, dinámica, sostible e implicada no coidado do seu patrimonio.
A interpretación musical do tema ‘Feuilles d’automne’ deu paso ás intervencións do director da Axencia Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles e do delegado do Goberno, Pedro Blanco. Finalmente, pechou o acto a alcaldesa e despois das súas palabras soou Beleuen Le Friec interpretando unha ‘suite’ de pezas galegas.
Con este acto, o Concello conmemora este aniversario como unha homenaxe colectiva á historia común de Compostela e como unha reafirmación do compromiso de preservar e fortalecer o seu patrimonio para as xeracións vindeiras. Tamén asistiron os alcaldes Xosé Antón Sánchez Bugallo, Agustín Hernández e Martiño Noriega.