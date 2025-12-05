Santiago amanece sin autobuses: la huelga del transporte paraliza los servicios mínimos y colapsa la intermodal

Bus urbano de Santiago de Compostela, en una foto de archivo Eladio Lois

El servicio de autobús urbano de Santiago amaneció totalmente inoperativo este viernes debido a la actuación de piquetes en el marco de la huelga del transporte por carretera convocada en la provincia de A Coruña. Según informó el Concello, la presencia de estos grupos en las cocheras de Amio impidió la salida de los servicios mínimos, previstos para garantizar la movilidad esencial.

La jornada de paro también provocó problemas importantes en la estación intermodal, donde numerosos viajeros no pudieron iniciar sus desplazamientos en autobuses interurbanos afectados por la convocatoria.

Primeras líneas en funcionamiento al avanzar la mañana

A media mañana, el Concello comunicó que comenzaban a salir los primeros servicios mínimos, aunque inicialmente solo se permitió la circulación de las líneas que atienden a los hospitales. Minutos después, se confirmaba la operación de las líneas 6 y 6A, lo que permitió recuperar parte del servicio urbano en las conexiones con San Marcos, Os Tilos y el aeropuerto.

Una huelga de cuatro jornadas La huelga, convocada por CIG, UGT y CC.OO., responde —según los sindicatos— a la parálisis en la negociación colectiva y a la demanda de un convenio “digno” para los trabajadores del sector. Las asambleas aprobaron el calendario de paros por unanimidad, que incluye cuatro jornadas: este viernes 5, y los días 12, 15 y 19 de diciembre.

El documento oficial de servicios mínimos recoge las frecuencias y horarios establecidos para este viernes 5 de diciembre en todas las líneas autorizadas a operar . Entre las más relevantes:

Línea 1 (Boisaca – Hospital Clínico): servicio cada 30 minutos en franjas amplias a lo largo del día.

Línea 4 (As Cancelas – Romaño): frecuencias de 60 minutos entre las 08.00 y las 22.00 horas.

Línea 5 (Vite – Rocha): salidas regulares desde primera hora de la mañana hasta las 22.40 horas.

Líneas 6 y 6A: conectando San Marcos – Os Tilos y Aeroporto – Hórreo, con numerosas frecuencias a lo largo del día.

Línea 7 (Valle Inclán – Aríns): servicio cada 60 minutos.

Además de varias líneas periféricas (P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8) y circulares (C2, C4, C5, C11), operativas con horarios determinados.

Las líneas 12, 13 y C6 quedaron sin servicio.