Santiago acolle 'O primeiro Siza', o documental que redescubre os inicios do arquitecto
A proxección, froito da colaboración entre o COAG e o CGAC, afonda nas primeiras obras de Álvaro Siza e no seu valor humano, histórico e arquitectónico
O día 11 de decembro ás 18.00 horas terá lugar no Auditorio do Centro Galego de Arte Contemporánea a presentación de 'O primeiro de Siza', un documental que amosa o inicio da traxectoria de Álvaro Siza e revelan as "Catro Casas de Matosinhos", a súa primeira obra proxectada cando aínda era estudante.
A partir do reencontro entre o arquitecto e Fernando Neto, o seu primeiro cliente e propietario dunha das casas, sesenta anos despois da súa construción, o filme propón unha viaxe sensible ao tempo e á memoria, e mostra como a arquitectura pode transformar, silenciosamente, a vida das persoas. Entre imaxes de arquivo e filmacións actuais, inclúense entrevistas a Siza, aos habitantes das casas e ao crítico italiano Francesco Dal Co.
O filme amosa como as casas se converten en testemuños vivos das historias das persoas que as habitan. “A arquitectura non é só paredes e teitos, senón espazos que transforman e definen as experiencias de vida”, afirma a realizadora Sara Nunes. Nun tempo no que a crise da vivenda domina o debate público, 'O primeiro Siza' convida a repensar o papel da arquitectura nas nosas vidas. Máis que construír casas, importa reflexionar sobre as vidas que se constrúen nelas.
O documental tivo un percorrido internacional destacado. Tras a preestrea en Serralves, coa presenza de Álvaro Siza, 'O primeiro Siza' foi seleccionado para festivais en Italia, Turquía, España e Suecia, e recibiu o Premio ao Mellor Filme na Mostra Internacional de Cinema de Arquitectura Cinema Urbana en Brasilia.