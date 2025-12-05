O PP de Santiago reclama melloras urxentes en San Xoán de Fecha ante a “falta de mantemento” denunciada pola veciñanza
A concelleira Nerea Barcia advirte de asolagamentos recorrentes en estradas, problemas no Camiño de Defuntos e reclama información sobre a antiga escola de Albudiño
A concelleira do Partido Popular de Santiago, Nerea Barcia, reclamou ao goberno local de BNG e CA a realización de melloras urxentes na parroquia de San Xoán de Fecha, onde —segundo denuncia— existe unha clara falta de mantemento que está a provocar situacións preocupantes para a veciñanza.
Durante un encontro cos residentes acompañada da tamén concelleira Yolanda Otero, Barcia fixo fincapé no deplorable estado dalgunhas estradas, afectadas por continuos asolagamentos debido ao atasco das gabias. Estes episodios, afirmou, xeran perigosidade na circulación e xa provocaron inundacións en vivendas, como ocorreu coas choivas do pasado inverno.
Camiño de Defuntos e melloras no espazo público
Entre as deficiencias sinaladas pola portavoz popular atópase tamén o Camiño de Defuntos, unha vía de uso frecuente que conecta a parroquia coa estrada entre Lamascal e Ponte Albar. Segundo indicou, o trazado “atópase en malas condicións pola falta de mantemento” e precisa dunha intervención “con urxencia”.
Barcia recolleu ademais a petición veciñal de crear un parque biosaudable, concebido como un espazo de encontro interxeracional que permita ás persoas maiores realizar exercicio e fomentar a convivencia.
Situación da antiga escola de Albudiño
Outro dos asuntos trasladados ao Concello é o estado actual do inmoble da antiga escola de Albudiño, pechada desde hai anos. A edil popular pediu ao executivo municipal que clarifique se o espazo podería poñerse a disposición da comunidade para actividades e programas de interese xeral.
“A cidadanía ten dereito a saber como se están a empregar os bens públicos”, subliñou Barcia, quen reclamou información inmediata sobre o uso e condicións do edificio.
Limpeza en Lamascal e petición de atención ao rural
A concelleira lembrou tamén que a zona exterior do centro sociocultural de Lamascal está a ser limpa pola propia veciñanza, tarefa que —insiste— corresponde ao Concello. Este feito evidencia, ao seu xuízo, unha falta de compromiso do goberno municipal co rural.
Barcia concluíu que o PP está a solicitar “algo moi sinxelo: atención, compromiso e resposta ás necesidades reais” dunha parroquia que leva tempo esperando estas actuacións.