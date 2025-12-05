O Foro Galicia Crea presenta en Santiago as súas bases para impulsar a creatividade, o diálogo e o talento galego
A iniciativa, anunciada no Pazo de San Roque, inclúe un plan de mentorización e un programa de Diplomacia Cultural para apoiar novos creadores
O Foro Galicia Crea deu a coñecer este venres en Santiago de Compostela as súas bases para promover a creatividade e o pensamento libre, nun acto celebrado no Pazo de San Roque no marco da xornada Sete séculos de creación literaria en galego. A presidenta do Foro e produtora audiovisual, Zaza Ceballos, xunto co empresario Pati Blanco, o físico Jorge Mira e o catedrático de Literatura Comparada José María Paz Gago, presentaron unha iniciativa que aspira a converterse nun punto de encontro entre arte, ciencia, empresa e innovación.
Ceballos definiu o Foro como “un espazo que nace coa vontade de reunir arredor dunha mesma mesa aquilo que sempre fai avanzar as sociedades: as ideas, o diálogo e o talento”. Subliñou tamén o carácter multidisciplinar da proposta, na que conviven voces da cultura, da academia, da tecnoloxía e do tecido empresarial, co obxectivo de impulsar “unha Galicia máis crítica, aberta e creativa”.
Mentorización e Diplomacia Cultural para novos creadores
Un dos piares da iniciativa será o Plan de Mentorización, presentado por Pati Blanco, quen destacou que está deseñado para aproveitar a experiencia de perfís diversos e para apoiar as traxectorias dos novos artistas e creadores en ámbitos como a literatura, a música, o audiovisual, a ciencia ou o márketing. Ademais, fixo fincapé na importancia da Diplomacia Cultural como ferramenta para dar visibilidade internacional ao talento galego e promover o intercambio de ideas mediante circuitos culturais e oportunidades de colaboración exterior.
Nesta liña, Paz Gago recordou que o talento galego é xa un referente, citando exemplos como Oliver Laxe, Paula Cons, Olga Osorio, Jaione Camborda, ou proxectos destacados en música e biotecnoloxía como Tanxugueiras, Isabel Dobarro ou César de la Fuente. Sinalou que Galicia Crea busca potenciar “as capacidades e creatividade da xente nova” cun enfoque galego pero tamén orientado a un mundo “global e globalizado”.
O ámbito científico-tecnolóxico como motor de futuro
O físico Jorge Mira insistiu na relevancia de integrar o eido científico no Foro, lembrando que Galicia conta cun dos principais polos de computación de España e Europa e que Santiago é o segundo polo de biotecnoloxía do país. Destacou, ademais, que Galicia se está a converter “nun punto de captación de talento internacional”, polo que considera estratéxico crear un espazo que favoreza esta confluencia entre ciencia, tecnoloxía e creación.
Ademais dos responsables da presentación, forman parte dos fundadores do Foro Galicia Crea figuras destacadas como a inmunóloga África González, o forense Ángel Carracedo, a enxeñeira de telecomunicación Edita de Lorenzo, a editora Laura Rodríguez Herrera, a administrativista Teresa Carballeira, o xornalista Alfonso Cabaleiro ou a xurista María José Bravo, entre outros representantes da sociedade galega.