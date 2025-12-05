O Ateneo de Santiago lanza o V Premio Ateneo Cineduca para impulsar a creación audiovisual en centros educativos galegos
O certame, aberto ata o 15 de marzo de 2026, distinguirá proxectos que integren innovación educativa e narrativa audiovisual
O Ateneo de Santiago abriu a convocatoria do V Premio Ateneo Cineduca, un certame que busca promover a creatividade audiovisual e a innovación educativa nos centros de ensino non universitarios de Galicia. A iniciativa pretende poñer en valor proxectos que, a través da linguaxe audiovisual, exploren procesos de aprendizaxe, experiencias pedagóxicas e novas formas de participación do alumnado.
As obras seleccionadas formarán parte da Mostra Internacional de Cine e Educación do propio Ateneo, un acto público que incluirá tamén a entrega dos galardóns e servirá para dar visibilidade ao traballo dos centros participantes.
Requisitos das obras e proceso de envío
As bases do certame establecen que cada centro poderá presentar un máximo de dúas pezas, cunha duración comprendida entre 10 e 20 minutos e cun enfoque temático centrado na actividade educativa. As propostas deberán estar preferentemente en galego, gravadas en formato horizontal e cunha resolución mínima HD (1280 x 720 píxeles).
Para participar, será necesario remitir ao correo electrónico ateneo@ateneodesantiago.gal un enlace privado á peza xunto coa información identificativa do centro, o nome do docente titor, o nivel educativo do equipo creador, unha sinopse de ata 500 caracteres e a duración total da obra. O prazo de presentación permanecerá aberto ata o 15 de marzo de 2026.
Criterios de selección e composición do xurado
O xurado estará integrado polo presidente do Ateneo de Santiago, ou persoa na que delegue, e por seis profesionais da educación e do audiovisual, que avaliarán aspectos como a relevancia da práctica educativa mostrada, a implicación do alumnado no proceso, a calidade técnica, a orixinalidade narrativa e o impacto potencial na comunidade escolar.
Concederanse tres recoñecementos: un primeiro premio de 1.000 euros, un segundo galardón de 500 euros e un accésit dotado con 300 euros. As obras premiadas poderán ser divulgadas polo Ateneo, sen xeración de dereitos de autor.