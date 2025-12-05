Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Ateneo de Santiago lanza o V Premio Ateneo Cineduca para impulsar a creación audiovisual en centros educativos galegos

O certame, aberto ata o 15 de marzo de 2026, distinguirá proxectos que integren innovación educativa e narrativa audiovisual

Eladio Lois
Eladio Lois
05/12/2025 13:44
Fotografía de grupo con todos os galardoados e o xurado do premio na IV edición
Fotografía de grupo con todos os galardoados e o xurado do premio na IV edición
Ateneo de Santiago
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

O Ateneo de Santiago abriu a convocatoria do V Premio Ateneo Cineduca, un certame que busca promover a creatividade audiovisual e a innovación educativa nos centros de ensino non universitarios de Galicia. A iniciativa pretende poñer en valor proxectos que, a través da linguaxe audiovisual, exploren procesos de aprendizaxe, experiencias pedagóxicas e novas formas de participación do alumnado.

Javier Castillo

Javier Castillo presenta en Santiago 'El susurro del fuego', su nuevo thriller

Más información

As obras seleccionadas formarán parte da Mostra Internacional de Cine e Educación do propio Ateneo, un acto público que incluirá tamén a entrega dos galardóns e servirá para dar visibilidade ao traballo dos centros participantes.

Requisitos das obras e proceso de envío

As bases do certame establecen que cada centro poderá presentar un máximo de dúas pezas, cunha duración comprendida entre 10 e 20 minutos e cun enfoque temático centrado na actividade educativa. As propostas deberán estar preferentemente en galego, gravadas en formato horizontal e cunha resolución mínima HD (1280 x 720 píxeles).

Para participar, será necesario remitir ao correo electrónico ateneo@ateneodesantiago.gal un enlace privado á peza xunto coa información identificativa do centro, o nome do docente titor, o nivel educativo do equipo creador, unha sinopse de ata 500 caracteres e a duración total da obra. O prazo de presentación permanecerá aberto ata o 15 de marzo de 2026.

Criterios de selección e composición do xurado

O xurado estará integrado polo presidente do Ateneo de Santiago, ou persoa na que delegue, e por seis profesionais da educación e do audiovisual, que avaliarán aspectos como a relevancia da práctica educativa mostrada, a implicación do alumnado no proceso, a calidade técnica, a orixinalidade narrativa e o impacto potencial na comunidade escolar.

Concederanse tres recoñecementos: un primeiro premio de 1.000 euros, un segundo galardón de 500 euros e un accésit dotado con 300 euros. As obras premiadas poderán ser divulgadas polo Ateneo, sen xeración de dereitos de autor.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Hotel Oca Puerta del Camino

A APG presenta o décimo número de 'Comunica', centrado na innovación na comunicación en Galicia
Redacción
Unha botella de Xialma, con vistas desde a viña da que provén

Arte e viño únense en Compostela coa presentación de Xialma e a inauguración da mostra 'Viaxe interior de Pedra, Auga e Viño'
Eladio González Lois
O xornalista Aser Álvarez foi o encargado de dinamizar a actividade

O CPR A Milagrosa de Santiago incorpora ao seu alumnado á Biblioteca Humana de Galicia cun obradoiro de memoria oral e creación sonora
Eladio González Lois
A autora María Quiroga, acompañada por Xosé M. Soutullo, Malores Villanueva e Fuencisla Cid, durante a presentación de 'Perder o norte' na sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Santiago

María Quiroga presenta en Santiago 'Perder o norte', Premio Illa Nova 2025, cunha chamada a abordar a saúde mental desde a narrativa galega
Redacción