La industria pirotécnica reivindica en Santiago su papel “estratégico” en la economía gallega durante la festividad de Santa Bárbara

El sector pirotécnico celebra Santa Bárbara, su patrona, en Compostela Cedida

La industria pirotécnica de la Península Ibérica se reunió en Santiago de Compostela para celebrar la festividad de Santa Bárbara, patrona del sector, en un encuentro que volvió a subrayar la importancia económica y territorial de estas empresas. Según destaca la organización, el sector quiso reivindicar en la capital gallega su “protagonismo estratégico” en la economía de Galicia y en numerosos municipios de pequeño y mediano tamaño.

La jornada, coordinada por la Asociación Galega de Industrias Pirotécnicas (AGIP), congregó a más de medio centenar de compañías de toda España —representadas por la Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO)— y de Portugal, a través de la Asociación Nacional de Empresas de Productos Explosivos (ANEPE). Entre los asistentes estuvieron firmas procedentes de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, así como de comunidades como Valencia, Cataluña, Andalucía o Canarias, además de numerosas empresas del norte de Portugal.

Ofrenda en la Catedral y tirada de palenque

Como es tradición, cada 4 de diciembre, los profesionales del sector participaron en una ofrenda en la Catedral de Santiago, donde también se activó el botafumeiro. Tras la misa celebrada en el Altar Mayor, los participantes presenciaron una tirada de fuegos de palenque, uno de los momentos más simbólicos del encuentro. Más tarde, los asistentes compartieron un almuerzo en el restaurante compostelano Paz Nogueira.

Durante el acto, el sector insistió en su necesidad de visibilizar un papel económico que, según los datos difundidos, resulta fundamental para zonas rurales y municipios de menos de 10.000 habitantes, donde se concentra cerca de la mitad de estas empresas.

El presidente de AEPIRO, José Luis Clemente, destacó que “las empresas del sector demuestran arraigo al territorio y son motor de la actividad económica local”, subrayando especialmente el peso que Galicia tiene en este ámbito. La comunidad alberga en torno al 18% de las empresas pirotécnicas españolas, mientras que la Comunidad Valenciana concentra el 24% y Cataluña, el 16%. En total, las tres regiones suman casi el 60% de la actividad del sector.

Clemente recalcó que, “pese al reducido tamaño del sector”, la pirotecnia desempeña un papel clave en la dinamización económica de territorios como Galicia, donde las empresas mantienen una presencia histórica y contribuyen a la actividad cultural y festiva de numerosas localidades.