Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La industria pirotécnica reivindica en Santiago su papel “estratégico” en la economía gallega durante la festividad de Santa Bárbara

Más de medio centenar de empresas de España y Portugal participaron en la tradicional ofrenda en la Catedral y en los actos organizados por la Asociación Galega de Industrias Pirotécnicas

Eladio Lois
Eladio Lois
05/12/2025 13:38
El sector pirotécnico celebra Santa Bárbara, su patrona, en Compostela
El sector pirotécnico celebra Santa Bárbara, su patrona, en Compostela
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La industria pirotécnica de la Península Ibérica se reunió en Santiago de Compostela para celebrar la festividad de Santa Bárbara, patrona del sector, en un encuentro que volvió a subrayar la importancia económica y territorial de estas empresas. Según destaca la organización, el sector quiso reivindicar en la capital gallega su “protagonismo estratégico” en la economía de Galicia y en numerosos municipios de pequeño y mediano tamaño.

Bus urbano de Santiago de Compostela

Santiago amanece sin autobuses: la huelga del transporte paraliza los servicios mínimos y colapsa la intermodal

Más información

La jornada, coordinada por la Asociación Galega de Industrias Pirotécnicas (AGIP), congregó a más de medio centenar de compañías de toda España —representadas por la Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO)— y de Portugal, a través de la Asociación Nacional de Empresas de Productos Explosivos (ANEPE). Entre los asistentes estuvieron firmas procedentes de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, así como de comunidades como Valencia, Cataluña, Andalucía o Canarias, además de numerosas empresas del norte de Portugal.

Ofrenda en la Catedral y tirada de palenque

Como es tradición, cada 4 de diciembre, los profesionales del sector participaron en una ofrenda en la Catedral de Santiago, donde también se activó el botafumeiro. Tras la misa celebrada en el Altar Mayor, los participantes presenciaron una tirada de fuegos de palenque, uno de los momentos más simbólicos del encuentro. Más tarde, los asistentes compartieron un almuerzo en el restaurante compostelano Paz Nogueira.

Durante el acto, el sector insistió en su necesidad de visibilizar un papel económico que, según los datos difundidos, resulta fundamental para zonas rurales y municipios de menos de 10.000 habitantes, donde se concentra cerca de la mitad de estas empresas.

El presidente de AEPIRO, José Luis Clemente, destacó que “las empresas del sector demuestran arraigo al territorio y son motor de la actividad económica local”, subrayando especialmente el peso que Galicia tiene en este ámbito. La comunidad alberga en torno al 18% de las empresas pirotécnicas españolas, mientras que la Comunidad Valenciana concentra el 24% y Cataluña, el 16%. En total, las tres regiones suman casi el 60% de la actividad del sector.

Clemente recalcó que, “pese al reducido tamaño del sector”, la pirotecnia desempeña un papel clave en la dinamización económica de territorios como Galicia, donde las empresas mantienen una presencia histórica y contribuyen a la actividad cultural y festiva de numerosas localidades.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Hotel Oca Puerta del Camino

A APG presenta o décimo número de 'Comunica', centrado na innovación na comunicación en Galicia
Redacción
Unha botella de Xialma, con vistas desde a viña da que provén

Arte e viño únense en Compostela coa presentación de Xialma e a inauguración da mostra 'Viaxe interior de Pedra, Auga e Viño'
Eladio González Lois
O xornalista Aser Álvarez foi o encargado de dinamizar a actividade

O CPR A Milagrosa de Santiago incorpora ao seu alumnado á Biblioteca Humana de Galicia cun obradoiro de memoria oral e creación sonora
Eladio González Lois
A autora María Quiroga, acompañada por Xosé M. Soutullo, Malores Villanueva e Fuencisla Cid, durante a presentación de 'Perder o norte' na sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Santiago

María Quiroga presenta en Santiago 'Perder o norte', Premio Illa Nova 2025, cunha chamada a abordar a saúde mental desde a narrativa galega
Redacción