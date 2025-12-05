Mi cuenta

Santiago de Compostela

Javier Castillo presenta en Santiago 'El susurro del fuego', su nuevo thriller

El autor superventas firmará ejemplares el jueves 11 en la Casa del Libro

Eladio Lois
Eladio Lois
05/12/2025 13:28
Javier Castillo
Javier Castillo
Evenpic
El escritor Javier Castillo, convertido en uno de los nombres españoles de mayor proyección internacional y con más de 2.500.000 ejemplares vendidos, regresa a las librerías con una novela que vuelve a adentrarse en los territorios más emocionales del thriller. Su nuevo título, El susurro del fuego, será presentado en la capital gallega el próximo jueves 11 de diciembre a las 18.30 horas, en la Casa del Libro.

La obra se articula alrededor de tres preguntas que marcan el pulso de la narración: un crimen sin respuesta, dos hermanos que intentan celebrar la vida y la gran incógnita que vertebra toda la trama: ¿qué le sucedió a Laura Ardoz?

Un fenómeno internacional

Con una carrera que lo ha consolidado como uno de los autores españoles más reconocidos del momento, Castillo cuenta con ediciones publicadas en 28 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Brasil, Rusia, Turquía, Corea, China, Egipto o Polonia, además de todos los países de América Latina. Su obra ha sido traducida también al catalán.

