El comité de Ence protesta en Santiago y anuncia nueva huelga para rechazar el ERE de la empresa

El conflicto laboral en Ence continúa escalando. Este jueves, trabajadores de la planta de Lourizán (Pontevedra) se desplazaron hasta la sede de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) en Santiago para mostrar su rechazo al expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la compañía. La movilización se desarrolló bajo la pancarta ‘Non á perda de postos de traballo’, con la que el comité quiso visibilizar su oposición a los recortes previstos.

Según explicó el presidente del comité de empresa, Santiago Cerqueiro, la última reunión negociadora volvió a cerrarse sin avances, y ambas partes retomarán el diálogo el próximo día 11. El plazo formal del ERE concluye el 20 de diciembre, lo que, según trasladan los representantes de los trabajadores, aumenta la tensión y la sensación de falta de respuesta por parte de la dirección.

Huelga y nueva protesta en la capital gallega

En este contexto, los empleados han decidido volver a la huelga este martes, en una jornada que incluirá también una movilización frente al complejo administrativo de la Xunta, en San Caetano, para reclamar una reunión con el presidente gallego, Alfonso Rueda, y con la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana. El comité señala que ya han solicitado un encuentro con ambos responsables, sin respuesta por el momento.

El objetivo, afirman desde la representación laboral, es trasladar directamente a la administración autonómica su preocupación por el impacto que el expediente tendría en el empleo y en la actividad industrial del área de Pontevedra.

La empresa defiende un plan de eficiencia

Por su parte, la compañía reiteró que el ERE se enmarca en “un plan de eficiencia y competitividad” previsto para el periodo 2025-2027, basado en dos ejes principales: la adopción de soluciones de inteligencia artificial, la reingeniería y la automatización de procesos, y la racionalización operativa de la actividad.

Según la empresa, estas medidas serían necesarias para garantizar la sostenibilidad futura de la planta, aunque los sindicatos consideran que no justifican la pérdida de puestos de trabajo que implicaría el expediente.