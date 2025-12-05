Arte e viño únense en Compostela coa presentación de Xialma e a inauguración da mostra 'Viaxe interior de Pedra, Auga e Viño'
O espazo enocultural Vide Vide! reunirá este 9 de decembro creación vitivinícola e fotografía nun encontro que reivindica a identidade da Ribeira Sacra
O espazo enocultural Vide Vide!, en Santiago de Compostela, acollerá o vindeiro 9 de decembro ás 20.30 horas un evento que combina arte, territorio e creación vitivinícola: a presentación oficial de Xialma, o novo viño de autor de Xaime Cortizo, e a inauguración da exposición fotográfica 'Viaxe interior de Pedra, Auga e Viño'.
O encontro reunirá amantes da cultura galega, da fotografía e do viño arredor dun proxecto que busca contar o territorio a través de dúas linguaxes: a enolóxica e a visual.
Xialma: un viño como “paisaxe en botella”
Xialma é un viño íntimo e plenamente artesanal, elaborado con uvas procedentes de dúas pequenas viñas situadas en Bexán e Sobrecedo, na Ribeira Sacra do Miño, separadas por apenas dez quilómetros río arriba e río abaixo. Dúas perspectivas dun mesmo territorio que converxen nun viño que procura transmitir calma, inspiración e a emoción da paisaxe.
O viño, que realiza fermentación espontánea e maloláctica en barrica de carballo francés, nace coa vontade de funcionar como un homenaxe á terra e á tradición familiar, propoñendo un diálogo entre arte e natureza. Cortizo define así Xialma como “paisaxe en botella”, unha peza que aspira a captar a identidade única da Ribeira Sacra.
A exposición: unha viaxe visual entre Compostela e o Miño
O lanzamento do viño irá acompañado da inauguración da mostra 'Viaxe interior de Pedra, Auga e Viño', unha serie fotográfica de Xaime Cortizo que conecta a piedra e a luz de Santiago coas ladeiras silenciosas do Miño. As imaxes recollen gárgolas, ríos, viñas, texturas e paisaxes que acompañaron o proceso creativo do autor nos últimos anos.
A exposición constitúe unha exploración persoal na que fotografía e viño se entrelazan para narrar unha mesma historia: a dun territorio que inspira, transforma e permanece como fío condutor da creación artística.
Un encontro arredor da cultura galega
Ao longo da velada, o público poderá catar por primeira vez Xialma 2025, coñecer de primeira man a visión do seu creador e percorrer a exposición guiados polo propio autor. O acto incluirá ademais unha pequena maridaxe con produtos da zona, reforzando o compromiso do proxecto coa tradición local e coa posta en valor da cultura galega entendida como unha suma de paisaxe, creación e identidade.