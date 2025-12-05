Mi cuenta

Santiago de Compostela

María Quiroga presenta en Santiago 'Perder o norte', Premio Illa Nova 2025, cunha chamada a abordar a saúde mental desde a narrativa galega

A autora explicou que a novela naceu como terapia persoal tras unha perda, nun acto celebrado na sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Redacción
05/12/2025 15:49
A autora María Quiroga, acompañada por Xosé M. Soutullo, Malores Villanueva e Fuencisla Cid, durante a presentación de 'Perder o norte' na sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Santiago
A autora María Quiroga, acompañada por Xosé M. Soutullo, Malores Villanueva e Fuencisla Cid, durante a presentación de 'Perder o norte' na sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Santiago
Cedida
A sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago de Compostela acolleu este 5 de decembro a presentación da obra Perder o norte, gañadora do Premio Illa Nova 2025.

Fotografía de grupo con todos os galardoados e o xurado do premio na IV edición

O Ateneo de Santiago lanza o V Premio Ateneo Cineduca para impulsar a creación audiovisual en centros educativos galegos

A autora, María Quiroga, estivo acompañada por Xosé M. Soutullo, director da Editorial Galaxia; Malores Villanueva, coordinadora do Premio e editora; e Fuencisla Cid, directora de Comunicación de El Corte Inglés en Galicia. As tres intervencións permitiron afondar na importancia do certame e no impacto da obra gañadora.

Fuencisla Cid destacou o apoio de El Corte Inglés a un premio que contribúe a impulsar a narrativa en galego, grazas ao patrocinio de Ámbito Cultural. Pola súa parte, Soutullo lembrou que Galaxia recuperou o Premio Illa Nova en 2017, seguindo a liña da colección creada en 1957, coa vontade de relanzar autores e autoras novas que, tras o premio, consolidan a súa carreira literaria.

Villanueva eloxiou a claridade coa que Quiroga afrontou o proceso de edición, así como a elección da portada: unha homenaxe a Maruja Mallo realizada pola ilustradora Ana Galvañ, na que a bicicleta funciona como metáfora do percorrido vital que propón a novela.

A historia que propón Perder o norte

A novela explora o impacto emocional da perda inesperada dunha persoa querida, os recordos que sacoden a memoria, as palabras non pronunciadas e a culpa que emerxe de maneira inevitable. A bicicleta convértese no vehículo que guía á protagonista nunha viaxe de introspección pola costa galega, entre encontros coas persoas que percorren o Camiño de Santiago e reflexións sobre o peso das vivencias propias.

Perder o norte é presentada como unha obra que percorre territorios físicos e emocionais, na que o movemento, o mar e o silencio funcionan como espazos de catarse e reconstrución.

Unha autora nova cunha traxectoria singular

Nacida en Lugo en 1992, María Quiroga leva escribindo desde nena. Formouse en Neurociencias en Edimburgo e en Medicina en Madrid, e en 2020 residiu na Fundación Gala para Creadores Novos. Actualmente vive en Suíza, onde compaxina a investigación sobre os efectos do cambio climático na saúde mental coa práctica deportiva e a escritura. Perder o norte é a súa primeira novela publicada, coa que obtén o Premio Illa Nova 2025.

